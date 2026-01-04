تصريحات المجبري النارية بعد خروج تونس من كأس أمم أفريقيا

- حنبعل المجبري يعبر عن خيبة أمله بعد خروج تونس من كأس أمم أفريقيا 2025، مشيرًا إلى افتقار الفريق للتفاصيل الصغيرة التي تتطلبها كرة القدم، ويدعو الإعلام للتحدث عن المشاكل التي تواجهها البلاد في هذا المجال. - يؤكد المجبري على ضرورة العمل من أجل المستقبل، مشيرًا إلى تأخر تونس مقارنة بالبلدان الأفريقية الأخرى في البنية التحتية، ويعبر عن حبه لبلده رغم عدم إقامته فيه. - يدافع عن مدرب المنتخب سامي الطرابلسي، موضحًا أن تبديله كان بسبب حصوله على بطاقة صفراء، ويشيد بأداء البدلاء، مؤكدًا على صعوبة الظروف التي يواجهها اللاعبون.

خرج النجم التونسي، حنبعل المجبري (23 سنة)، بتصريحات نارية إثر مغادرة بلاده بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب مالي في الدور ثمن النهائي للمسابقة، بركلات الترجيح (3-2)، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وقال حنبعل في تصريحاته للإعلاميين بعد خروج تونس من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025: "لم نلعب مباراة جيدة للأسف، أريد الاعتذار من الشعب التونسي، بسبب المواجهات التي قدمناها، صراحة أشعر بالاشمئزاز جرّاء هذه الخيبة، كانت تنقصنا عديد الأشياء، وخصوصاً التفاصيل الصغيرة التي تتطلبها كرة القدم، ويحتاجها المنتخب". وأضاف المجبري قائلاً: "نحن متأخرون في بلدنا على عديد المستويات، عليكم أنتم وسائل الإعلام أن تتكلموا، أنتم تعرفون كل شيء، ربما إذا تكلمت فإني سأحرق نفسي، علينا أن نعترف جميعنا بمشاكلنا، نحن اللاعبين وأنتم الصحافة والجماهير كذلك، وأيضاً الذين يعيشون في السحاب ويحلمون، صدقاً أشعر بألم كبير في قلبي، أنا لا أعيش في تونس، لكنني أحب بلدي كثيراً".

وتابع المجبري قائلاً: "أنا حزين برؤية بلدي في هذا الشكل، ليست لدينا أعذار، لكن علينا أن نعمل من أجل المستقبل، وأن نبدأ من الصفر، لدينا مواهب عديدة في تونس وبلد رائع، لكننا متأخرون جداً مقارنة بالبلدان الأخرى مثل الجزائر والمغرب، وكل الدول الأفريقية بلغت تقدماً واضحاً على مستوى البنية التحتية وكل شيء، إلا نحن بالذات، ربما علينا تعلم كرة القدم مجدداً، صدقاً أنا عاجز عن إيجاد الكلمات المناسبة".

ودافع حنبعل المجبري عن مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، بسبب تبديله المفاجئ في الشوط الثاني من مواجهة مالي، رغم أنه كان من أفضل اللاعبين التونسيين على أرض الملعب، قائلاً: "لم أطلب الخروج، أتفهم ربما أنّ القرار جاء بسبب حصولي على بطاقة صفراء، وأنني تعرضت لعديد الضربات من لاعبي المنافس، وبصراحة قدم البدلاء الذين دخلوا في المباراة كل ما لديهم، وبالتالي لست نادمًا على شيء".

وسبق لنجم نادي بيرنلي الإنكليزي أن أدلى بتصريحات مماثلة، بعد ودية الأردن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قائلاً: "هناك الكثير من الأمور التي لا يعرفها الشعب التونسي، نحن اللاعبين نقدم كل ما لدينا من مجهود، لكن الأمر ليس هيناً، الظروف صعبة جداً، نريد إسعاد الجمهور ونقدّر ظروف البلاد، لهذا لا نحب الشكوى كثيراً". وختم حديثه قائلاً: "جميع أندية العاصمة تونس تلعب على استاد واحد، وهو ملعب حمادي العقربي برادس، من الصعب أن نلعب على ملعب كهذا، وهذا أمر محزن، لكننا نعلم أن هذه هي حالة البلاد، ولا يمكننا قول شيء. بعد ذلك، لا أبحث عن أي أعذار. الأمر يعود إلينا لنكون أفضل، ولنبذل كل ما لدينا، لكن الأمر صعب، صعب جداً".