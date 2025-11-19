تشينو لونا.. من أيقونة تهزّ الشباك إلى عالم السياسة

- كارلوس لونا، المعروف بـ"تشينو"، هو هداف بارز في كرة القدم الأرجنتينية، حيث تألق مع نادي تيغري منذ 2004، وحقق ألقاباً مثل هداف كلاوسورا 2012 وكأس السوبرليغا 2019. - رغم تنقلاته بين أندية مثل ريفر بليت وروزاريو سنترال، بقي تيغري بيته الحقيقي، حيث قاد الفريق لتحقيق أول لقب كبير في تاريخه واعتزل عام 2021 بعد مسيرة حافلة. - بعد اعتزاله، انخرط لونا في العمل الاجتماعي والسياسي، وعاد لاحقاً لعالم كرة القدم من خلال وكالة لتمثيل اللاعبين.

يُعد اسم كارلوس لونا (43 عاماً)، مرادفاً للتهديف في نادي تيغري وفي كرة القدم الأرجنتينية، فاللاعب الملقّب بـ"تشينو" هو هدّاف بطولة كلاوسورا 2012 وبطل كأس السوبرليغا 2019، وغالباً ما كان حاضراً في صدارة جداول الهدافين.

وبحسب تقرير لموقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، وصل المهاجم القادم من قرطبة إلى تيغري عام 2004، بعد فترة مع نادي أول بويز، وتجربة في الفئات السنية مع ديبورتيفو إسبانيول، وقد ظهرت نزعة الهداف لديه سريعاً خلال موسمه الكامل الأول في الدرجة الثانية 2004-2005، حيث سجل رقماً لافتاً بلغ 24 هدفاً. ودفع هذا التألق راسينغ للتعاقد معه عام 2006، إلا أنّه لم ينجح هناك سوى في تسجيل هدف واحد خلال موسمه الوحيد (في شباك كويلميس بالجولة 16 من كلاوسورا 2006). وبعد محطّات في كويلميس وإلتشي الإسباني، عاد لونا إلى فيكتوريا في موسم أبرتورا 2008، ليعيش واحدة من اللحظات التاريخية للنادي، إذ خاض الفريق منافسة شرسة على اللقب مع ناديين كبيرين، هما بوكا جونيورز وسان لورينزو، انتهت بتتويج بوكا.

وفي كلاوسورا 2012، قدم لونا واحداً من أفضل مواسمه على الإطلاق بتتويجه هدافاً للبطولة بـ12 هدفاً، بفارق أربعة أهداف عن غاستون كابراري، لاعب سان مارتين دي سان خوان. ولعب لونا سابقاً في نادي ليغا دي كيتو الإكوادوري عندما توّج بكأس كوبا سودا أميركانا في موسم 2010–2011. لكن أداءه العالي مع تيغري أعاده إلى الواجهة، فانتقل إلى ريفر بليت العائد حديثاً للدرجة الأولى، وخاض معه النصف الثاني من الموسم، مسجلاً ستة أهداف في 26 مباراة، منها هدفان في شباك فريقه المحبّب تيغري، قبل انتقاله لروزاريو سنترال في العام التالي.

وبرغم كل تنقلاته، بقي تيغري هو البيت الحقيقي لـ"تشينو"، فقد بدأ لونا فترته الرابعة مع النادي عام 2014، واستمر حتى اعتزاله عام 2021، وتمكّن خلالها من قيادة الفريق للتتويج بأول لقب كبير في تاريخه عندما هزم بوكا جونيورز في نهائي كأس السوبرليغا 2019، تحت قيادة المدرب نيستور غوروسيتو. وختم لونا مسيرته بأكثر من 300 مباراة بقميص الفريق، ويحتل حتى اليوم المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 112 هدفاً. وبعد الاعتزال، تسلّم منصب أمين الأنشطة الرياضية في النادي عام 2021، قبل أن يغادره في مطلع 2023.



وبحكم نشأته المتواضعة في بلدة بيكّيين، ظل لونا قريباً من الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية، قبل أن يقرر خوض غمار السياسة عام 2023 مرشحاً لمنصب العضو الأول في مجلس سان فرناندو، ضمن قائمة جوتنوس بور إلكامبيو، غير أن التجربة لم تدم طويلاً، وعاد "تشينو" سريعاً إلى عالم المستديرة، إذ يعمل حالياً في وكالة لتمثيل اللاعبين وتقديم الاستشارات لمسيرتهم الاحترافية.