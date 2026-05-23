انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفرين (58 عاما)، أسعار تذاكر كأس العالم 2026 (11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز) التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كما سلط السلوفيني الضوء على نموذج التسعير الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي لدورياته القارية الذي يضمن حضور عددٍ واسعٍ من المشجعين، مقدماً حلولاً من أجل تحقيق المزيد من الأرباح.

ونقلت صحيفة ويست فرانس الفرنسية، السبت، موقف تشيفرين من أسعار تذاكر كأس العالم، وذلك خلال زيارته منذ أيام إلى النمسا، خلال افتتاح مجمع جديد من قِبل الاتحاد النمساوي لكرة القدم، وقال المسؤول عن "يويفا": "يوجد في الولايات المتحدة عدد كافٍ من الأثرياء ما يكفي لملء الملاعب في المباريات الكبرى. لكن هل هذا هو جوهر كرة القدم؟ لست متأكدًا من ذلك. لهذا السبب يُبقي الاتحاد الأوروبي على الأسعار نفسها في بطولة أمم أوروبا المقبلة من أجل الجماهير". وتابع: "أعتقد أنه إذا أردنا حقًا زيادة الإيرادات، يُمكننا بسهولة رفع أسعار مقصورات كبار الشخصيات، التي يشتريها أثرياء العالم، لكن لا يجب أن نحرم مشجعي كرة القدم من متعتهم".

وسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً للحفاظ على انخفاض تكاليف بطولة أمم أوروبا، ومن المتوقع أن تبقى أسعار تذاكر بطولة 2028 في المملكة المتحدة وأيرلندا مماثلةً لأسعار تذاكر نسخة 2024 في ألمانيا. وصرح تشيفرين قائلاً: "إذا بلغ سعر تذكرة المباراة النهائية 7500 دولار، دون احتساب تذاكر الطيران والإقامة في الفندق، فلن يتمكن سوى قلة من المشجعين، المشجعين الحقيقيين والمتحمسين، من تحمل هذا السعر. بالطبع، سيقول الناس في النهاية: "كان الملعب ممتلئًا!"، ولكن هل هذه هي روح كرة القدم؟ لست متأكدًا من ذلك". وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات متواصلة لأسعار تذاكر كأس العالم. وقد صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، بأنه لن يدفع 1000 دولار مقابل تذكرة لحضور المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكره الموقع الفرنسي.