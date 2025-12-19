- شهدت مباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا عودة الحارس الألماني مارك أندريه شتيغن للمشاركة الأساسية بعد غياب طويل، حيث اختاره المدرب هانسي فليك بعد اجتماع مع الحراس لتحديد التشكيلة. - أظهر الاجتماع الثلاثي بين فليك، شتيغن، وتشيزني روح الفريق، حيث دعم تشيزني زميله شتيغن للعودة بعد الإصابة، مما عزز التعاون بين الحراس وأكد على أهمية شتيغن كقائد للفريق. - رغم نية فليك الأصلية بإشراك تشيزني، إلا أن القرار النهائي بمشاركة شتيغن لاقى قبول الجميع، مع تأكيد فليك على استمرار التحدي في إدارة حراسة المرمى طوال الموسم.

شهدت مواجهة برشلونة وغوادالاخارا ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا التي أقيمت يوم الثلاثاء المنصرم، أول مشاركة أساسية للحارس الألماني مارك أندريه شتيغن مع النادي الكتالوني منذ مايو/أيار الماضي، وجاءت على عكس كل التوقعات، بعدما كانت تشير كل التقديرات إلى أن البولندي فويتشيك تشيزني سيبدأ اللقاء أساسياً، خاصة بعد قيادته للفريق في نهائي البطولة الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أمس الخميس، أن المدرب الألماني هانسي فليك أجرى اجتماعاً قبل المباراة جمعه بتشيزني وشتيغن، وكان من المتوقع أن يكون البولندي الحارس الأساسي، نظراً إلى دوره السابق في البطولة، بينما كان الهدف من اللقاء معرفة ترتيب الحراس بعد الإسباني جوان غارسيا الذي يعتبر الحارس الأساسي في مسابقتي الليغا ودوري أبطال أوروبا، ويُعد كذلك الرهان الكبير للنادي الكتالوني وفليك، ولكن الاجتماع سهل وضع خطة واضحة للقاء وتحديد الحارس الذي سيشارك.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة شتيغن في كأس الملك أساسياً لم تكن مصادفة، ولا نتيجة قرار عشوائي، بل جاءت بعد تقييم فليك لقدرة الألماني على اللعب، إذ رأى المدرب السابق لنادي بايرن ميونخ أن شتيغن جاهز ذهنياً ومتحمس لإثبات نفسه، إلى جانب دوره قائداً أول للفريق، وكل هذه العوامل جعلت حامي عرين بوروسيا مونشنغلادباخ الأسبق الخيار الأمثل لحراسة مرمى برشلونة على ملعب بيدرو إسكارتين، خصوصاً بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، ما أعاد الثقة بالحارس المخضرم.

وجرى الاجتماع الثلاثي قبل ساعات قليلة من اللقاء، وجمع بين تشيزني وشتيغن وفليك، فيما غاب عنه جوان غارسيا رغم حضوره إلى غوادالاخارا، وخلال هذا الاجتماع، أبدى تشيزني لفتة رياضية لدعم شتيغن، مؤكداً استحقاقه للمشاركة بعد فترة إصابة طويلة، ما حاز إعجاب المدرب وإدارة النادي، وأكدت الخطوة روح الفريق والتعاون بين الحراس، وساعدت شتيغن على الحصول على دقائق اللعب وإظهار مستواه، مع الحفاظ على شباكه نظيفة، وهو ما يمثل فائدة فنية وتجارية للنادي على حد سواء.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن تشيزني أكد استمراره في دعم الفريق عند الحاجة، ولن يعارض مشاركة جوان غارسيا أو تير شتيغن، حيث إنه في البداية، كانت نية فليك إشراك تشيزني أساسياً، ولكن الاجتماع الثلاثي غير الخطة قبل انطلاق اللقاء، ونال القرار رضا الجميع، وأصبح منطقياً منح شتيغن أولى دقائق الموسم، مع تأكيد فليك أن ذلك لا يغير ترتيب الحراس، فيما سيظل أمام تحدٍّ لإدارة حراسة المرمى طوال الموسم.