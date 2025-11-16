تشيزني: تركت أرسنال بسبب التدخين

- اعترف فويتشيك تشيزني بأن رحيله عن أرسنال في 2017 كان بسبب قرار أرسين فينغر، الذي لم يرغب في استمراره بسبب التدخين. - في فيلمه الوثائقي، أشار تشيزني إلى أن فينغر ضبطه يدخن في حمامات الفريق، مما أدى إلى اتخاذ القرار قبل عامين من رحيله. - رغم أن فينغر اعتبر القرار خطأً، إلا أن تشيزني واصل مسيرته مع يوفنتوس وحقق نجاحات، قبل أن يعود إلى برشلونة في 2024 بعد إصابة تير شتيغن.

اعترف حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، البولندي فويتشيك تشيزني (35 عاماً)، بأن رحيله نهائياً عن أرسنال الإنكليزي في عام 2017 إلى يوفنتوس الإيطالي، يعود إلى قرار مباشر من المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، الذي لم يرغب بمواصلة حامي العرين رحلته، بسبب إصراره على التدخين.

وقال فويتشيك تشيزني في الفيلم الوثائقي، الذي يصوّر مسيرته الاحترافية، ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت: "لقد كانت تلك اللحظة خلال رحلتي مدمرة للغاية، لأن رحيلي عن أرسنال حينها حطم قلبي، وأتذكر أنني عدت إلى منزلي وانفجرت بالبكاء، فيما ظهر المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، الذي برر قراره، بقوله: لقد أردت الانتقال إلى يوفنتوس، لأنك أوضحت لي أنه كان الخيار الأمثل آنذاك، وأنك مضطر لمغادرة فريقنا".

ولكن فويتشيك تشيزني، أكد في فيلمه الوثائقي، أن قرار أرسين فينغر بضرورة رحيله عن نادي أرسنال، يعود إلى ضبط المدرب الفرنسي حامي العرين البولندي يدخن في حمامات الفريق، مضيفاً: "أعتقد أن المدير الفني اتخذ قراره قبل عامين، وما فعلته أنا لم يعد مهماً منذ ذلك الحين، بالرغم من أنني شعرت براحة بعد لحظة الانفجار والبكاء".

وكشف مدرب نادي أرسنال الإنكليزي الأسبق، الفرنسي أرسين فينغر، أن قراره بالاستغناء عن خدمات فويتشيك تشيزني، كان أحد أكبر الأخطاء، التي ارتكبها خلال مسيرته التدريبية، لكن حامي العرين البولندي واصل رحلته، ولعب مع نادي يوفنتوس الإيطالي وحقق عدة ألقاب، قبل أن يقرر الاعتزال نهائياً، لكن الفرصة لعبت دورها، عندما طالبه برشلونة بضرورة العودة، حتى ينقذه من الموقف، بعدما تعرّض حارسه الأساسي، مارك أندريه تير شتيغن، للإصابة، ليعود مرة أخرى في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.