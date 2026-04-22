تشلسي يُقيل مدربه روزينيور بسبب ضعف النتائج

- أقال نادي تشلسي مدربه ليام روزينيور بعد تراجع نتائج الفريق، حيث خسر "البلوز" العديد من المباريات، مما أفقدهم الأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا. قاد روزينيور الفريق في 23 مباراة، محققاً 11 انتصاراً و10 هزائم. - أعلن النادي أن كالوم مكفارلين سيتولى تدريب الفريق مؤقتاً، مع استمرار السعي لتحقيق التأهل للبطولات الأوروبية والتقدم في كأس الاتحاد الإنكليزي، بينما يتم البحث عن مدرب دائم. - يعاني تشلسي من عدم الاستقرار الفني، حيث أقال العديد من المدربين في المواسم الأخيرة، بما في ذلك الإيطالي إنزو ماريسكا.

أقال نادي تشلسي الإنكليزي مدربه ليام روزينيور (41 عاما)، اليوم الأربعاء، وفق بيان نشره النادي، بعدما شهدت نتائج الفريق تراجعاً كبيراً في المباريات الأخيرة، حيث خسر "البلوز" الكثير من المباريات، وفقد منطقياً آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد خسارة جديدة مساء الثلاثاء أمام برايتون بنتيجة (3ـ0)، أكدت التراجع الذي تشهده النتائج. وقاد روزينيور الفريق في 23 مباراة في كل المسابقات، منها 11 انتصاراً وعشر هزائم.

وقال النادي في بيان رسمي: "نيابةً عن جميع المنتسبين لنادي تشلسي، نود أن نعرب عن امتناننا لليام وطاقمه على جهودهم المبذولة خلال فترة عملهم مع النادي. لطالما تحلى ليام بأعلى درجات النزاهة والاحترافية منذ تعيينه في منتصف الموسم. لم يكن هذا القرار سهلاً على النادي، إلا أن الأداء والنتائج الأخيرة لم ترتق إلى المستوى المطلوب، ولا يزال أمامنا الكثير لنحققه هذا الموسم. يتمنى الجميع في نادي تشلسي لليام كل التوفيق والنجاح في المستقبل. سيتولى كالوم مكفارلين قيادة الفريق ليكون مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم بدعم من الجهاز الفني الحالي، بينما نسعى جاهدين لتحقيق التأهل للبطولات الأوروبية والتقدم في كأس الاتحاد الإنكليزي. وفي إطار سعي النادي لتحقيق الاستقرار في منصب المدرب الرئيسي.. سنجري عملية تقييم ذاتي لاختيار المدرب الأنسب على المدى الطويل".

وبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، تعثرت مسيرة تشلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد هزيمته الخامسة على التوالي في الدوري، وواجه مدرب تشلسي ليام روزينيور ضغوطاً هائلة بما أن النادي ابتعد عن الأهداف الرياضية التي كان يخطط لها من خلال التعاقد مع المدرب الشاب.

ولا يعرف الفريق اللندني الاستقرار الفني في المواسم الأخيرة، حيث أقال الكثير من المدربين، وآخرهم الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي رحل عن تشلسي في بداية العام الحالي، رغم أنه قاد الفريق في الموسم الماضي إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية إضافة إلى دوري المؤتمر الأوروبي.