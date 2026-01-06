تشلسي يُعلن عن مدربه الجديد.. بطل ستراسبورغ ونجم البريمييرليغ

- أعلن نادي تشلسي تعيين ليام روسينيور كمدير فني للفريق الأول بعقد يمتد حتى عام 2032، خلفاً لإنزو ماريسكا الذي أُقيل بسبب سوء النتائج. روسينيور قاد ستراسبورغ للتأهل الأوروبي لأول مرة منذ 19 سنة. - روسينيور، نجم البريمييرليغ السابق، لعب 393 مباراة كظهير دفاعي، ودرب هال سيتي وستراسبورغ، حيث قاد الأخير لاحتلال المركز السابع في الدوري الفرنسي، مما أهله لدوري المؤتمرات الأوروبي. - عبر روسينيور عن فخره بتدريب تشلسي، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي لحماية تاريخ النادي وتحقيق الألقاب.

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي تعيين المدرب الإنكليزي، ليام روسينيور (41 سنة)، ليخلف المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا (45 سنة)، الذي أقيل من منصبه قبل أيام بسبب سوء النتائج. وكان المدرب قدم نفسه على أنه المدير الفني القادم للبلوز، في مؤتمر صحافي خاص مع نادي ستراسبورغ.

وذكر نادي تشلسي الإنكليزي في بيان رسمي، الثلاثاء تعيين المدرب ليام روسينيور: "يُعلن نادي تشلسي تعيين ليام روسينيور مديراً فنياً للفريق الأول، إذ وقع عقداً حتى عام 2032، قادماً من نادي ستراسبورغ الفرنسي، والذي قاده للتأهل الأوروبي لأول مرة منذ 19 سنة، وبعد تجارب مُميزة مع أندية هال سيتي وديربي كاونتي".

وتحدث روسينيور في أول تصريح له نشره موقع تشلسي الإنكليزي الرسمي: "أنا سعيد وفخور بتعييني مدرباً لنادي تشلسي الإنكليزي، هذا الفريق الذي يملك روحاً مُميزة وتاريخاً مُشرفاً زاخراً بالألقاب. وظيفتي هي أن أحمي شخصية وصورة الفريق وخلق بيئة عمل مُميزة يُمكنها الاستمرار في تحقيق الألقاب. أثق بالعمل الجماعي والاتحاد والعمل معاً من أجل تحقيق الأفضل للفريق".

من هو ليام روسينيور مدرب تشلسي الجديد؟

يُعد ليام روسينيور من نجوم البريمييرليغ في فترة سابقة، إذ خاض 393 مباراة، وكان يلعب في مركز الظهير الدفاعي، وقضى مسيرته مع أندية بريستول سيتي وفولهام وريديغ وإبسويتش تاون وهال سيتي وبرايتون، بين سنوات 2002 و2018، كما درب ناديي هال سيتي الإنكليزي بين عامي 2022 و2024، وستراسبورغ الفرنسي من عام 2024 حتى تاريخ السادس من شهر يناير/كانون الثاني 2026، وسبق له العمل مساعد مدرب في نادي ديربي كاونتي لفترة قصيرة.

ومن أبرز إنجازات روسينيور قيادته نادي ستراسبورغ إلى أول ظهور أوروبي بعد 19 سنة من الانتظار، بعد احتلال المركز السابع في الدوري الفرنسي الموسم الماضي 2024-2025، إذ ضمن هذا المركز موقعاً في الملحق المؤهل لبطولة دوري المؤتمرات الأوروبي، كما يتصدر الفريق حالياً ترتيب الدوري المنتظم برصيد 16 نقطة (خمسة انتصارات وتعادل من دون أي خسارة)، وبات المرشح رقم واحد للتتويج بلقب بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي في عام 2026.