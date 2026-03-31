أعلن البطل الأولمبي البريطاني السابق، آدم جيميلي، البالغ من العمر 32 عاماً، اعتزاله ألعاب القوى بعد مسيرة امتدت 15 عاماً، ليبدأ فصلاً جديداً في عالم كرة القدم، من خلال دور مفاجئ في نادي تشلسي الإنكليزي، ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الاثنين، فقد مثل جيميلي بريطانيا في أولمبياد 2012 و2016، وحقق لقب بطولة العالم عام 2017 في جزء من فريق التتابع 4 × 100 متر، الذي تغلب على فرق قوية من بينها منتخب جامايكا بقيادة أوسين بولت، محرزاً الذهبية. وحصد جيميلي ثلاثة ألقاب أوروبية في سباقات التتابع، وذهبية فردية في سباق 200 متر للرجال في بطولة أوروبا 2014، وكان قريباً جداً من الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو بفارق ثلاثة أجزاء من الألف من الثانية، وهو ما وصفه بأنه إحدى أصعب اللحظات في مسيرته الرياضية.

وقبل أن يكرس نفسه لألعاب القوى، لعب جيميلي كرة القدم مع الفئات السنية لأندية تشلسي وريدينغ، ثم وقع مع نادي داغنهام أند ريدبريدغ، قبل أن يتحول بالكامل إلى مضمار السرعة. والآن، يعود إلى كرة القدم بعد 15 عاماً من التميز في المضمار، على أمل تصحيح مسار تشلسي، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، حيث سيساهم في تدريب اللاعبين على تحسين تقنيات السرعة والانطلاق.

وفي حديثه عقب إعلان الاعتزال، قال جيميلي في تصريحات نقلها المصدر ذاته: "أشعر بالرضا التام. سأفتقد المنافسة، فقد خصصت 15 عاماً من حياتي لذلك وبذلت كل جهدي، والآن حان الوقت لشخص آخر ليحمل الشعلة ويواصل المسيرة. أشعر بالسعادة لأنني أنهيت مسيرتي بشروطي الخاصة. كان بإمكاني الاستمرار لموسم آخر، لكن ما الذي أحاول إثباته؟ أنا سعيد جداً بما أنجزته في مسيرتي".

وأضاف جيميلي ذاكراً: "لقد كنت في أعلى مستوى بألعاب القوى لمدة 15 عاماً. بعض الأشخاص يحظون بدورة أولمبية واحدة فقط، وأنا استطعت المشاركة في ثلاث دورات. لقد أعطيت كل ما لدي، والآن أنا مستعد للفصل التالي في حياتي، وأشعر بالحماسة الشديدة لما هو قادم". ويعكس قرار جيميلي العودة إلى كرة القدم بعد مسيرة متميزة في المضمار، شغفه الدائم بالرياضة وقدرته على الانتقال بين عوالم مختلفة، على أمل أن تسهم تجربته الاحترافية في السرعة، بتطوير اللاعبين في كتيبة "البلوز".