- أعلن نادي مانشستر سيتي عن تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ليكون خليفة بيب غوارديولا بعقد يمتد حتى 2029، مما أثار ردود فعل من نادي تشلسي. - كشف تشلسي عن تفاصيل مغادرة ماريسكا، مشيراً إلى اتفاق سري مع مانشستر سيتي يتضمن تعويضات مالية للنادي والمدرب، بعد استقالته المفاجئة في ديسمبر 2025. - أكد تشلسي احترامه للاتفاق مع سيتي، معرباً عن ثقته في المدرب الجديد تشابي ألونسو لتحقيق النجاح المتوقع.

كشف نادي تشلسي الإنكليزي عن تفاصيل مثيرة بخصوص صفقة انتقال المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا إلى تدريب نادي مانشستر سيتي، والتي أعلن عنها الأخير، الاثنين، في صفقة لمدة ثلاث سنوات ستستمر حتى 30 يونيو/حزيران عام 2029.

وبعد دقائق من إعلان نادي مانشستر سيتي عن التعاقد رسمياً مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لكي يكون خليفة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أصدر نادي تشلسي بياناً رسمياً موضحاً الكثير من النقاط بخصوص مغادرة المدرب الإيطالي لنادي البلوز والاتفاق السري الذي عقده مع سيتي من أجل إتمام الصفقة، وهو ما يترتب عليه دفع تعويضات مالية لتشلسي، من ماريسكا ومن مانشستر سيتي أيضاً.

وكشف تشلسي في بيانه الرسمي بخصوص تعاقد سيتي مع ماريسكا، قائلاً: "في خريف العام الماضي، أبلغنا مدربنا السابق باحتمال بروز فرصة له لخلافة بيب غوارديولا في نهاية الموسم. واتضحت لنا حينها رغبته الشديدة في خلافة غوارديولا والتزامه التام بهذه الفرصة، رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد لا يحق له فسخه. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2025، استقال مدربنا بشكل مفاجئ وغير متوقع من منصبه. وبالطبع، شعرنا بخيبة أمل كبيرة، إذ كنا نعتقد أن تركيزه منصبّ على نادٍ آخر وفرصة أخرى، رغم انضمامه إلى تشيلسي قبل عام واحد فقط".

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وتابع بين النادي اللندني: "لا يرغب أي نادٍ في تغيير مدربه في منتصف الموسم. ومع ذلك، ونظراً لقراره عدم الاستمرار في أداء مهامه حتى نهاية الموسم، لم يكن أمام النادي خيار سوى حماية لاعبينا وجماهيرنا وشعار النادي وقبول استقالته. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً للاحترام المتبادل بين الناديين، تم التوصل إلى تسوية سرية مع مانشستر سيتي، تتضمن دفع تعويضات. كما تم التوصل إلى تسوية سرية مع المدرب السابق، بموجبها سيدفع تعويضاً أيضاً. نتطلع إلى الموسم المقبل، ونحن نمتلك في تشابي ألونسو مدرباً يتمتع بفهم كروي استثنائي ونزاهة عالية. يمتلك كل المقومات لتحقيق النجاح الذي يستحقه ويتوقعه مشجعو النادي".