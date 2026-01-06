تشلسي يقتحم سباق ضمّ فينيسيوس بعرض فلكي

- ريال مدريد يفتح باب الانتقالات لفينيسيوس جونيور لتفادي دخوله العام الأخير من عقده دون تجديد، وسط اهتمام قوي من تشلسي بعرض قيمته 135 مليون جنيه إسترليني. - العلاقة المتوترة بين فينيسيوس والمدرب تشابي ألونسو، وتراجع دوره لصالح كيليان مبابي، أثرت على موقفه في الفريق، مما أدى إلى استياء الجماهير. - رغم دوره الحاسم في التتويج بدوري الأبطال، تراجع أداء فينيسيوس الهجومي أدى إلى انخفاض تقييمه، مما جعل ريال مدريد منفتحاً على العروض المقدمة.

لم يعد طرح اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، في سوق الانتقالات أمراً جديداً، غير أن التطورات الأخيرة التي شهدها ملعب سانتياغو برنابيو تؤكد أن ريال مدريد بات مستعداً للاستماع إلى العروض المقدّمة من أجل النجم البرازيلي، وخصوصاً لتفادي دخوله عامه الأخير من العقد (2026–2027) من دون التوصل إلى اتفاق على التجديد.

وجاءت أولى الإشارات القوية في سباق التعاقد مع الجناح من نادي تشلسي. فوفقاً لصحيفة ذا غارديان البريطانية، أمس الاثنين، فإن النادي اللندني مستعد لتقديم عرض بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 158 مليون يورو، من أجل ضم فينيسيوس. ويُعد الدوري الإنكليزي الممتاز أحد الأسواق القادرة على تلبية المطالب المالية التي قد يضعها ريال مدريد، إلى جانب الدوري السعودي، الذي لا يزال قطباً رئيسياً للاهتمام، بعدما شهدت الفترة الماضية اتصالات تُوّجت باجتماع بين الطرفين، في إبريل/نيسان من العام الماضي. ورغم أن الرغبة الأساسية لفينيسيوس كانت الاستمرار داخل أسوار ريال مدريد، فإن الأحداث الأخيرة غيّرت ملامح المشهد، فالعلاقة بينه وبين المدرب تشابي ألونسو لا تمرّ بأفضل حالاتها، على الرغم من وقوف النادي إلى جانبه، عندما احتجّ على استبداله في مباراة الكلاسيكو.

تعثّر مفاوضات التجديد مع فينيسيوس

التحوّل إلى دور ثانوي خلف النجم الفرنسي كيليان مبابي لم يكن مريحاً لفينيسيوس، الذي شعر بتراجع مكانته، أولاً داخل الفريق، ثم أمام الجماهير، بعدما تعرّض لصافرات استهجان في مباراتين متتاليتين، أُولاها المواجهة مع إشبيلية، وتكرر الأمر أمام ريال بيتيس. وخلال الأشهر الأخيرة، تكثفت زيارات ممثلي فينيسيوس لمقر النادي الملكي، غير أن اتفاق التجديد لا يزال بعيد المنال. واعتبرت الجهات الممثلة للاعب، أن العرض الأول الذي قُدّم إليه لا يرقى إلى المكانة التي يطالب بها. ورغم أن فينيسيوس كان عنصراً حاسماً في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا الأخيرين، فإن تراجع فاعليته الهجومية أخيراً، إذ لم يسجل في الدوري منذ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسهم في انخفاض تقييمه داخل النادي، الذي بات منفتحاً على دراسة العروض، كالذي يجهّزه نادي تشلسي الإنكليزي.

