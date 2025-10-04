تشلسي يعمق أزمة ليفربول رغم لجوء سلوت إلى "الحرس القديم"

- عمّق تشلسي أزمة ليفربول بفوزه 2-1، مما جعل "الريدز" يفقدون صدارة الدوري لصالح أرسنال، بعد ثلاث مباريات دون انتصار. - رغم الصفقات الجديدة، اعتمد المدرب آرني سلوت على تشكيلة الموسم الماضي، لكن الفريق لم يستعد مستواه السابق، وفشل في تقديم أداء يضمن له نتيجة أفضل. - تشلسي كان الأفضل في المباراة، حيث سجل كايسيدو هدف التقدم، وعاد غاكبو للتعادل، قبل أن يحسم إيستيفاو الفوز للبلوز، رغم معاناة الفريق من الإصابات.

عمّق نادي تشلسي الأزمة الصعبة، التي يمرّ بها حامل لقب الدوري الإنكليزي، نادي ليفربول، الذي عجز عن العودة إلى الانتصارات، بعد خسارته أمام "البلوز"، اليوم السبت، بنتيجة (1ـ2)، ضمن منافسات الأسبوع السابع من "البريمييرليغ"، وهي المباراة الثالثة توالياً التي يعجز خلالها "الريدز" عن الانتصار، بعد هزيمة في الأسبوع الماضي، وأخرى في دوري أبطال أوروبا وسط الأسبوع، ليفقد ليفربول صدارة البطولة لفائدة أرسنال الذي يملك 16 نقطة مقابل 15 نقطة لـ"الريدز".

ورغم الصفقات القوية، التي أبرمها ليفربول في "الميركاتو" الصيفي، فإن المدرب الهولندي، آرني سلوت، اعتمد على تشكيلة أساسية ضمّت نجوم الفريق في الموسم الماضي، باستثناء المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، الذي قاد الهجوم، وهذه الاختيارات تؤكد عدم قدرة الأسماء الجديدة على مساعدة "الريدز" في بداية الموسم، ما دفع المدرب إلى التحرك والعودة إلى خيارات الموسم الماضي، بحثاً عن العودة إلى الانتصارات، ولكن دون أن يستعيد الفريق مستواه السابق، إذ فشل "الحرس القديم" في صنع الفارق في الشوط الأول أساساً ولم يقدم الفريق مستوى جيداً يضمن له العودة بنتيجة أفضل.

وكان تشلسي أفضل من منافسه في بداية اللقاء، وكذلك الدقائق الأخيرة، وتقدم منذ الشوط الأول عبر هدف مميز من كايسيدو، ولكن غاكبو عدّل النتيجة لـ"الريدز"، وخلال الدقائق الأخيرة، خطف "البلوز" الانتصار بهدف من لاعبه البرازيلي الواعد إيستيفاو، ومِن ثمّ أنهى تشلسي المرحلة الصعبة التي مرّ بها في الدوري الإنكليزي، خلال الفترة الماضية، وحقق انتصاراً صعباً، إذ كان الفريق يعاني الإصابات، التي حرمته خدمات العديد من النجوم، وخاصة كول بالمر.