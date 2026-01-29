تشلسي يعرض 75 مليون يورو لضم موهبة فرنسية

- قدم نادي تشلسي عرضاً بقيمة 75 مليون يورو لضم المدافع الشاب جيريمي جاكيه من رين الفرنسي، ليكون أول أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية، وسط منافسة قوية من بايرن ميونخ وليفربول. - يعمل تشلسي على ترتيب أوراقه الداخلية، مستهدفاً المواهب الشابة لتعزيز صفوفه، مع التركيز على حسم الصفقات مبكراً لتجنب المنافسة الشديدة مع الأندية الأوروبية الكبرى. - يسعى تشلسي لإقناع جاكيه بمشروعه لإعادة بناء الفريق والعودة لمنصات التتويج، مستفيداً من تحركاته المبكرة لتفادي ارتفاع القيم السوقية للاعبين بعد كأس العالم 2026.

قدمت إدارة نادي تشلسي الإنكليزي عرضاً بقيمة 75 مليون يورو، من أجل ضمّ موهبة فريق رين الفرنسي، جيريمي جاكيه (20 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما استطاع المدافع الشاب خطف الأنظار إليه وبقوة، وأصبح مطلباً للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الأربعاء، أن إدارة نادي تشلسي تعمل في الفترة الحالية، على ترتيب الأوراق الداخلية للفريق، من خلال وضع قائمة من الأسماء، التي سترحل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكنها اختارت العديد من المواهب الشابة، حتى تكون هدفها الرئيسي، من أجل حسم صفقاتها، رغم صعوبة المهمة، بسبب شدة المنافسة مع الأندية الأوروبية الكبرى.

وأوضحت أن جيريمي جاكيه يُعد أول هدفٍ لنادي تشلسي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب رغبة الفريق اللندني في وجود مدافع شاب قادر على تقديم أفضل ما لديه، لكن العقبة الكبرى أمام حسم الصفقة هي الاهتمام الكبير من ناديي بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنكليزي، نتيجة عملهما خلال الفترة الماضية، على التواصل مع وكيل صاحب العشرين عاماً.

وتابعت أن إدارة نادي تشلسي تقدمت خطوة على جميع منافسيها، بعدما قدّمت عرضها الرسمي للقائمين على رين الفرنسي، بأنهم مستعدون لدفع 75 مليون يورو، حتى يحسموا صفقة انتقال جيريمي جاكيه في الصيف القادم، ويبقى أمام "البلوز" قرار الموهبة الشابة النهائي، من أجل الاقتناع بالمشروع الخاص بالفريق اللندني، الذي يعمل على إعادة بناء صفوفه، كي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج محلياً، بعد غيابه لعدة سنوات.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نادي تشلسي يهدف من خلال تحركاته المبكرة، إلى ضمان حسم الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بشكل سهل، بعيداً عن الدخول في صراع مباشر مع الفرق الأوروبية الكبرى، التي ستتحرك بقوة، وبخاصة أن العديد من النجوم، سيلعبون في منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وفي حال نجحوا في تقديم مستويات جيدة، فإن قيمتهم السوقية سترتفع بشكل كبير، وهذا ما لا يريده "البلوز".