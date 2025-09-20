تشلسي يستهدف نجم وسط ريال مدريد بصفقة تبادلية

20 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:09 (توقيت القدس)
كامافينغا بملعب سانتياغو برنابيو قبل مباراة مرسيليا، 16 سبتمبر 2025 (دييغو سوتو/Getty)
- يعيش نادي تشلسي فترة من البذخ الكروي، حيث أصبح من أكثر الأندية إنفاقًا في "البريمييرليغ" ويسعى لاستعادة هيبته الأوروبية عبر صفقات جديدة.
- يدرس تشلسي عقد صفقة مثيرة مع ريال مدريد لضم الفرنسي إدواردو كامافينغا، مستفيدًا من الاكتظاظ في خط وسط النادي الملكي.
- يخطط تشلسي لصفقة تبادلية تشمل انتقال كامافينغا إلى "ستامفورد بريدج" مقابل الأرجنتيني إنزو فرنانديز، مع دفع ريال مدريد مبلغ إضافي يصل إلى 50 مليون يورو.

يعيش نادي تشلسي فترة من البذخ الكروي على صعيد التعاقدات مع اللاعبين، إذ أصبح النادي الإنكليزي من أكثر الأندية إنفاقًا في "البريمييرليغ" وحتى على مستوى البطولات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ويسعى بطل النسخة الأولى من كأس العالم للأندية إلى إبرام صفقات جديدة، بهدف المنافسة على اللقب واستعادة هيبته على الساحة الأوروبية من خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الإطار، كشف موقع فيتشاخيس الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، أمس الجمعة، أنّ النادي اللندني يدرس بجدية عقد صفقة مثيرة مع ريال مدريد قد تُصنّف ضمن أبرز تحركات السوق المقبلة، ويتعلق الأمر بالفرنسي إدواردو كامافينغا (22 عاماً)، الذي يُعد هدفاً مباشراً لإدارة "البلوز"، مستفيدة من حالة الاكتظاظ في خط وسط النادي الملكي، الذي يضم أسماء لامعة على غرار الأوروغوياني فيدي فالفيردي، والإنكليزي جود بيلينغهام، والفرنسي أوريلين تشواميني، والتركي أردا غولر.

ويحاول تشلسي، استغلال الوضعية المعقدة التي يمر بها كامافينغا مع بداية عهد المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي استقر على تشكيلته الأساسية تقريباً باستثناء مركز أو اثنين. ومع عودة بيلنغهام من الإصابة، تقلّصت فرص نجم الوسط الفرنسي في الظهور، لاسيما أن المنصب الذي سمح له بالمشاركة بانتظام الموسم الماضي كظهير أيسر، بات مشغولاً بالوافد الجديد ألفارو كاريراس، إضافة إلى تألق بديله فيران غارسيا في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

صفقات مكلفة ولكن تأخرت إضافتها (العربي الجديد/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

بداية متعثرة لنجوم الميركاتو الصيفي رغم الأرقام الفلكية

وبحسب نفس المصدر، فإن تشلسي يخطط لطرح صفقة تبادلية تتمثل بانتقال كامافينغا إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، مقابل التخلي عن خدمات الأرجنتيني إنزو فرنانديز، مع إلزام ريال مدريد بدفع مبلغ إضافي يصل إلى 50 مليون يورو، وهو شرط قد تعتبره إدارة "الميرنغي" مبالغاً فيه بالنظر إلى قيمة اللاعبين السوقية وتقارب إمكاناتهما الفنية، إلا أن إدارة "البلوز" تسعى لاستغلال الإحصائيات القوية لإنزو فرنانديز، بعد الموسم القوي الذي بصم عليه بقميص تشلسي، إذ خاض 46 مباراة في مختلف المسابقات تجاوز خلالها حاجز 3.500 دقيقة لعب، وسجّل 8 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة.

