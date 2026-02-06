تشلسي يستفيد مالياً من موهبة نادي ليفربول والسبب؟

- تعويض مالي لتشلسي: سيحصل نادي تشلسي على 3.1 ملايين يورو من ليفربول كتعويض عن تدريب وتطوير اللاعب ريو نغوموها، مع إمكانية زيادة المبلغ إلى 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى 20% من قيمة أي بيع مستقبلي. - إنجازات نغوموها مع ليفربول: شارك نغوموها في 13 مباراة وسجل هدف الفوز أمام نيوكاسل، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي بعمر 16 عاماً و361 يوماً. - مستقبل واعد: يُعتبر نغوموها من المواهب المميزة التي يتوقع لها مستقبل كبير في كرة القدم، مما يعزز من قيمة الصفقة لتشلسي.

سيستفيد نادي تشلسي ماليًا من تعاقد نادي ليفربول مع الموهبة الإنجليزية، ريو نغوموها (17 سنة)، الذي وقع في وقت سابق مع بطل البريمييرليغ في الموسم الماضي، وأصبح واحداً من المواهب المميزة التي سيكون لها حضور كبير في المستقبل.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، الجمعة، أن نادي ليفربول سيكون مجبراً على دفع مبلغ 3,1 ملايين يورو لنادي تشلسي الإنكليزي، بمثابة تعويض مالي عن تكاليف تدريب وتطوير اللاعب، ريو نغوموها (17 سنة)، الذي تعاقد معه الريدز في شهر سبتمبر/أيلول عام 2024، عندما كان عمره 16 عامًا، بعد مغادرته أكاديمية تشلسي للشباب، وقضت محكمة بريطانية بأحقية "البلوز" في الحصول على تعويض مالي عن تطوير اللاعب وتدريبه.

وحدد هذا المبلغ برصيد 3,1 ملايين يورو، ولكن في حال استيفاء شروط معينة، ربما يرتفع إلى حوالي ثمانية ملايين يورو، كما سيحتفظ نادي تشلسي بحقه في الحصول على 20% من قيمة أي بيع مستقبلي، وفقًا للمعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية، مما يجعل هذه الصفقة مصدر ربح لنادي البلوز إن كان في نهاية هذا الموسم أو في المواسم القادمة.

وشارك نغوموها في 13 مباراة مع نادي ليفربول هذا الموسم، وسجل في وقت سابق من الموسم هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة أمام منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي بعمر 16 عاماً و361 يوماً، كما أمسى نغوموها في مباراة كأس الاتحاد الإنكليزي أمام أكرينغتون، في شهر يناير/كانون ثان 2025، أصغر لاعب يلعب أساسياً في تاريخ النادي بعمر 16 عاماً و135 يومًا.