تشلسي يستعد لحسم صفقتين بـ150 مليون يورو

بدأت إدارة نادي تشلسي إعادة بناء الفريق، بعدما تعاقدت مع المدرب الإنكليزي، ليام روسينيور، لكنها تريد الآن حسم صفقتين بقيمة 150 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال ضم موهبتين في القارة الأوروبية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، أنّ إدارة نادي تشلسي انطلقت في رحلة التفاوض مع القائمين على برشلونة، من أجل العمل على حسم صفقة الموهبة، فيرمين لوبيز، الذي ستكلف صفقته نحو 75 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية، ولن يجد "البلوز" أي مشكلة مالية في دعم هذه القيمة المالية، لأنه يريد العمل على إعادة بناء الفريق، وفق ما يريده المدرب الجديد.

وأوضحت أن اختيار تشلسي للنجم الإسباني، فيرمين لوبيز، يعود إلى قدرته على تسجيل الأهداف، رغم أن صاحب الـ 22 عاماً يلعب في خط الوسط، ولديه القدرة على قراءة المواجهات، والربط بين خطي الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى مهاراته الفنية الكبيرة، التي تُمكّنه من التأقلم بسهولة مع طريقة لعب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتابعت أن الصفقة الثانية، التي تريد إدارة نادي تشلسي حسمها، في سوق الانتقالات الصيفية، ستكون مع المهاجم البرتغالي، رافائيل لياو، الذي يلعب في صفوف ميلان الإيطالي، ويطمح إلى المُضي قدماً في مسيرته الاحترافية بعيداً عن أجواء "الكالتشيو"، ما يجعل "البلوز" الخيار المناسب لصاحب الـ 26 عاماً، الذي يُعد أحد أبرز رؤوس الحربة في القارة الأوروبية.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن رافائيل لياو استطاع، خلال فترته مع ميلان، تجربة العديد من المراكز في الخط الأمامي، لكنه يفضل اللعب في الجناح الأيسر أو كرأس حربة صريح، وهي الميزة التي جعلت تشلسي مستعداً لدفع 75 مليون يورو، في سبيل حسم صفقته، التي ستكون من أبرز المفاجآت الضخمة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.