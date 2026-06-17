تشلسي يريد نجماً من ريال مدريد مرفوضاً من مورينيو

- نادي تشلسي الإنكليزي يسعى للتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس من ريال مدريد، بعد خسارته للاعب مارك كوكوريا الذي انضم للنادي الملكي. - مدرب تشلسي، تشابي ألونسو، مهتم بكاريراس رغم انضمامه لريال مدريد في الموسم الماضي، بينما المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منفتح على بيعه لعدم وجوده في خططه المستقبلية. - كاريراس شارك في 40 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، وسجل هدفين وصنع ثلاثة، لكنه خرج بدون ألقاب بعد خسارة الدوري والسوبر لصالح برشلونة.

أكدت صحيفة آس الإسبانية، الثلاثاء، اهتمام نادي تشلسي الإنكليزي بالتعاقد مع أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني في ميركاتو الصيف الحالي، خصوصاً بعدما خسر ظهيره الإسباني مارك كوكوريا، الذي وقع رسمياً مع النادي الملكي.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن مدرب نادي تشلسي الإنكليزي، الإسباني تشابي ألونسو، يريد التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس من نادي ريال مدريد الإسباني، رغم أن لاعب نادي بنفيكا البرتغالي السابق وصل في الموسم الماضي 2025-2026 إلى النادي الملكي، ولم تكن هناك أي نية للمغادرة بهذه السرعة.

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في المقابل، يأتي اهتمام نادي تشلسي بكاريراس بعد الذي نشرته صحيفة إل ناسيونال الإسبانية، الثلاثاء، والتي أشارت إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منفتح جداً على بيع ألفارو كاريراس، وهو ليس من ضمن خططه في مشروعه الرياضي الجديد، الأمر الذي ربما يُسرع مغادرة المدافع الإسباني، خصوصاً بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا.

وخاض كاريراس مع ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي 40 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية (28 مباراة في الليغا، تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا، مباراتان في السوبر الإسباني ومباراة في كأس ملك إسبانيا)، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، وخرج من الموسم بصفر ألقاب بعدما خسر لقبي الدوري والسوبر لمصلحة برشلونة، وخرج باكراً من دوري الأبطال وكأس الملك.