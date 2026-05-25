تشلسي يردُّ على برشلونة بتحدٍّ.. صفقة جواو بيدرو لن تكون سهلة

- نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع جواو بيدرو لتعويض رحيل ليفاندوفسكي، حيث يعتبر بيدرو أحد أبرز نجوم تشلسي بفضل مهاراته الفردية وسرعته، مما يجعله هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية. - تشلسي يرد على برشلونة بلغة التحدي، مؤكداً أن بيدرو لن يغادر بسهولة، حيث يرتبط بعقد حتى 2033، ويطالب النادي اللندني بمبلغ 100 مليون يورو وأكثر، مما يعقد الأمور على برشلونة. - جواو بيدرو سجل 20 هدفاً وصنع 9 أهداف في 50 مباراة مع تشلسي، مما يجعله لاعباً موهوباً ومطلوباً في السوق الأوروبية.

ردَّ نادي تشلسي الإنكليزي على نادي برشلونة الإسباني بلغة التحدي بخصوص النجم البرازيلي جواو بيدرو (24 سنة)، الذي بات أحد النجوم المطلوبين بقوة في الميركاتو من النادي الكتالوني، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بأسماء قوية للمنافسة على الألقاب في 2026-2027.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع مهاجم نادي تشلسي الإنكليزي، البرازيلي جواو بيدرو (24 سنة)، أحد أبرز نجوم النادي اللندني، وذلك بغية تعويض رحيل مهاجم رأس الحربة البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، وحاجة النادي الكتالوني لمهاجم هدّاف في خط الهجوم في تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك.

ولكن موقع فوت ميركاتو نشر تفاصيل مهمة عن صفقة النجم البرازيلي، الاثنين، إذ أشار إلى أن نادي تشلسي ردَّ على برشلونة بلغة التحدي ولن يسمح بمغادرة جواو بيدرو بهذه السهولة، خصوصاً أنه مرتبط بعقد مع النادي اللندني حتى عام 2033، ولن يكون سعر 60 مليون يورو مطروحاً على الطاولة للتفاوض، بل إن تشلسي يريد 100 مليون يورو وأكثر لتسهيل عملية خروج بيدرو نحو النادي الكتالوني، وهو المبلغ الذي يُربك حسابات إدارة بطل الليغا كثيراً، لأنه مرتفع جداً.

ويُعد جواو بيدرو من اللاعبين الموهوبين المطلوبين من أكثر من نادٍ أوروبي، إذ سجّل 20 هدفاً وصنع تسعة أهداف في 50 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات المحلية والأوروبية هذا الموسم، ويملك مهارات فردية وسرعة في التحركات من شأنها أن تُشكّل خطورة كبيرة على دفاع الأندية المنافسة، وهي المُميزات التي أغرت إدارة برشلونة ومدربه هانسي فليك.