تشلسي يخسر نجمه الأول لفترة طويلة... لن يشارك أمام برشلونة وأرسنال

سيخسر نادي تشلسي الإنكليزي نجمه الأول، كول بالمر (23 سنة)، لفترة بسبب الإصابة، في توقيت مهم وحساس جداً لنادي "البلوز" على الصعيدين المحلي والأوروبي، وهي الإصابة التي ستُجبر المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا على إجراء تعديلات على خط الهجوم. وأكد ماريسكا، غياب بالمر، لفترة ستصل إلى ستة أسابيع إضافية، وهو اللاعب الذي خاض آخر مواجهة له أمام مانشستر يونايتد والتي خسرها "البلوز" (1-2)، في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وخرج آنذاك من الشوط الأول إثر تعرضه للإصابة.

ورغم التفاؤل في إمكانية العودة، إلا أنّ الدولي الإنكليزي لم يتعافَ وسيمتد غيابه لستة أسابيع إضافية. وكان ماريسكا أكد أنه من الممكن أن يعود بالمر بعد نهاية فترة التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول، لكن المدرب صرّح خلال مؤتمر صحافي، خاص بمواجهة نوتنغهام فوريست التي ستُلعب غداً السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، بأنّ اللاعب لن يكون حاضراً في المواجهة وسيستمر غيابه لأسابيع مقبلة.

وقال ماريسكا في حديثه عن بالمر: "كنتُ مخطئاً. للأسف، سيحتاج إلى الغياب لستة أسابيع أخرى على الأرجح. لذا، نعم، هذا هو التحديث. نحاول حماية كول قدر الإمكان، والأهم من ذلك أنه عندما يعود يكون قد تعافى تماماً. استبدال أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز كان صعباً. بالتأكيد، علينا إيجاد حل مختلف، علينا إيجاد مهارات مختلفة، لأننا لا نملك لاعباً آخر مثل كول، فهو فريد من نوعه".

وسيخسر نادي تشلسي الإنكليزي نجمه بالمر في مباريات مهمة مقبلة، إذ من المتوقع أن يغيب عن مباريات نوتنغهام فوريست وسندرلاند ووولفرهامبتون وتوتنهام وبيرنلي في بطولة الدوري الإنكليزي، وعن مواجهات أياكس أمستردام الهولندي وكاراباغ الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا، فيما سيكون حضوره في قمة برشلونة بالجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، محل شك كبير، وإن حضوره صعب أيضاً بنسبة كبيرة في مواجهة أرسنال ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 30 نوفمبر.