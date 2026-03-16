تشلسي يتلقى عقوبة تاريخية من رابطة "البريمييرليغ"

تلقت إدارة نادي تشلسي الإنكليزي عقوبة تاريخية، من رابطة "البريمييرليغ"، بسبب مدفوعات غير قانونية لوكلاء وأطراف ثالثة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقواعد، الأمر الذي سيجعل القائمين على "البلوز" يدفعون غرامة تاريخية، قدرها 12.5 مليون يورو، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن نادي تشلسي أصبح محروماً من حسم الصفقات وتعزيز فرق الشباب لمدة تسعة أشهر، فيما ستتم معاقبة الفريق الأول لمدة عام كامل، بشأن التعاقد مع اللاعبين، لكن سيتم تعليق ذلك في حال عدم تكرار "البلوز" الانتهاكات، التي قام بها بحق قوانين رابطة "البريمييرليغ"، التي اتخذت هذه الإجراءات التأديبية، بعدما اعترف القائمون على الفريق بهذه الانتهاكات.

وتابعت أن إدارة نادي تشلسي اعترفت بدفع 54.5 مليون يورو، بشكل غير قانوني لوكلاء وأطراف ثالثة في صفقات انتقال تمت بين عامي 2011 و2018، ولهذا السبب، سيتعين على "البلوز" دفع هذه الغرامة القياسية البالغة 12.5 مليون يورو (11.6 مليون يورو لهذه المدفوعات والباقي بسبب مخالفات في تسجيل اللاعبين في فرق الشباب التابعة لهم)، وفق ما أكدته رابطة "البريمييرليغ".

وأردفت أن تحقيقات رابطة "البريمييرليغ" شملت صفقات الانتقالات، التي قام بها نادي تشلسي الإنكليزي، تحت قيادة مالكه السابق، رومان أبراموفيتش، بين عامي 2003 و2022، أبرزها: البلجيكي إدين هازارد، الكاميروني صامويل إيتو، البرازيلي راميريز، ومواطنه ديفيد لويز، بالإضافة إلى الألماني آندريه شورله والصربي نيمانيا ماتيتش، واعترف "البلوز" بجميع الاتهامات الموجهة إليه.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رابطة "البريمييرليغ" اكتشفت الانتهاكات التي قام بها نادي تشلسي الإنكليزي، بعد قيام مالكه السابق، رومان أبراموفيتش، ببيع الفريق في عام 2022، بسبب العقوبات التي تم فرضها، بعدما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وسيكون "البلوز" تحت المراقبة خلال الفترة القادمة، وفي حال عاد إلى خرق القوانين، فإن الفريق الأول سيُحرم لمدة عام كامل من الدخول في سوق الانتقالات.