تشلسي يتلقى عقوبة تاريخية من رابطة "البريمييرليغ"

16 مارس 2026   |  آخر تحديث: 19:12 (توقيت القدس)
نجوم تشلسي يتدربون في مقر النادي، 16 مارس 2026 (دارين والش/Getty)
- تلقت إدارة نادي تشلسي عقوبة تاريخية من رابطة "البريمييرليغ" بسبب مدفوعات غير قانونية لوكلاء وأطراف ثالثة، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 12.5 مليون يورو، وحظر على تعزيز فرق الشباب لمدة تسعة أشهر، وتعليق عقوبة الفريق الأول لمدة عام في حال عدم تكرار الانتهاكات.

- اعترف نادي تشلسي بدفع 54.5 مليون يورو بشكل غير قانوني بين عامي 2011 و2018، مما أدى إلى فرض الغرامة القياسية، وفقًا لتحقيقات رابطة "البريمييرليغ".

- شملت التحقيقات صفقات انتقال بارزة تحت قيادة المالك السابق رومان أبراموفيتش، وسيكون النادي تحت المراقبة لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

تلقت إدارة نادي تشلسي الإنكليزي عقوبة تاريخية، من رابطة "البريمييرليغ"، بسبب مدفوعات غير قانونية لوكلاء وأطراف ثالثة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقواعد، الأمر الذي سيجعل القائمين على "البلوز" يدفعون غرامة تاريخية، قدرها 12.5 مليون يورو، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن نادي تشلسي أصبح محروماً من حسم الصفقات وتعزيز فرق الشباب لمدة تسعة أشهر، فيما ستتم معاقبة الفريق الأول لمدة عام كامل، بشأن التعاقد مع اللاعبين، لكن سيتم تعليق ذلك في حال عدم تكرار "البلوز" الانتهاكات، التي قام بها بحق قوانين رابطة "البريمييرليغ"، التي اتخذت هذه الإجراءات التأديبية، بعدما اعترف القائمون على الفريق بهذه الانتهاكات.

وتابعت أن إدارة نادي تشلسي اعترفت بدفع 54.5 مليون يورو، بشكل غير قانوني لوكلاء وأطراف ثالثة في صفقات انتقال تمت بين عامي 2011 و2018، ولهذا السبب، سيتعين على "البلوز" دفع هذه الغرامة القياسية البالغة 12.5 مليون يورو (11.6 مليون يورو لهذه المدفوعات والباقي بسبب مخالفات في تسجيل اللاعبين في فرق الشباب التابعة لهم)، وفق ما أكدته رابطة "البريمييرليغ".

وأردفت أن تحقيقات رابطة "البريمييرليغ" شملت صفقات الانتقالات، التي قام بها نادي تشلسي الإنكليزي، تحت قيادة مالكه السابق، رومان أبراموفيتش، بين عامي 2003 و2022، أبرزها: البلجيكي إدين هازارد، الكاميروني صامويل إيتو، البرازيلي راميريز، ومواطنه ديفيد لويز، بالإضافة إلى الألماني آندريه شورله والصربي نيمانيا ماتيتش، واعترف "البلوز" بجميع الاتهامات الموجهة إليه.

دلالات
