تشلسي وستراسبورغ يدخلان سباق التعاقد مع عثمان معما

فتح ناديا تشلسي وستراسبورغ سباق التعاقد مع اللاعب المغربي، عثمان معما (20 عاماً)، في خطوة تعكس تحرك "البلوز" لتأمين واحد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، بعدما خطف الجناح الشاب الأنظار بأدائه اللافت في الفترة الأخيرة، وخصوصاً على مستوى الفئات السنية، ما جعله محل متابعة دقيقة من المُلّاك الأميركيين.

ويواصل التحالف المالِك للناديين نشاطه المكثف في سوق الانتقالات، بالتوازي مع سعيه لحسم ملفات فنية حساسة، على رأسها هوية المدربين في تشلسي وستراسبورغ. ويبدو أن الاستثمار في المواهب الشابة يبقى خياراً استراتيجياً ثابتاً، يتقدمه اسم لاعب واتفورد، المغربي عثمان معما، الذي يُنظر إليه على أنه مشروع نجم قابل للتطوير على المدى المتوسط، وفقاً لما ورد في موقع راديو آر أم سي سبورت الفرنسي، أمس السبت.

ويبرز عثمان معما أحد أكثر الأجنحة إثارة للاهتمام في جيله، بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على المراوغة، واللعب في أكثر من مركز هجومي، وما يُعزز هذا الاهتمام تتويجه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 عاماً، وهو إنجاز رفع أسهمه بشكل لافت في عيون كشافي الأندية الأوروبية. ويعكس اهتمام تشلسي رغبة النادي اللندني في استباق المنافسة، عبر ضم عناصر شابة يمكن صقلها داخل مشروع رياضي طويل الأمد، سواء بالاعتماد عليها مباشرة، أو عبر إعارتها لاكتساب الخبرة. وفي المقابل، يعرض ستراسبورغ مساراً قد يكون أكثر جاذبية، من حيث دقائق اللعب، وفرص التطور السريع في الدوري الفرنسي.

ويدخل العامل الزمني بقوة في هذا الملف، إذ يطمحُ عُثمان معما إلى حسم مستقبله قبل الصيف، من أجل التركيز على الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يُدرك فيه اللاعب أن اختيار الوجهة الصحيحة سيكون حاسماً في مسيرته، سواء من ناحية الظهور الإعلامي أو التطور الفني.

ويفتح هذا الصراع باب التساؤلات عن هوية النادي الأقرب لحسم الصفقة، خصوصاً في ظل التقارب الإداري بين تشلسي وستراسبورغ، وهو ما قد يمنح "بلو كو"، وهي المؤسسة التي تجمع تشلسي وستراسبورغ، مرونة أكبر في توجيه اللاعب نحو المسار الأنسب، وبين طموح إنكليزي بواجهة عالمية، وخيار فرنسي أكثر هدوءاً واستقراراً، يقف عثمان معما أمام محطة مفصلية قد تحدد ملامح مستقبله الأوروبي.