تشلسي وأسبوع الريمونتادا من الأبطال إلى الدوري الإنكليزي

- حقق تشلسي فوزاً مثيراً على ويستهام بنتيجة (3-2) في الدوري الإنجليزي، بعد ريمونتادا قوية في الشوط الثاني، مما عزز موقعه في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، مقترباً من التأهل لدوري أبطال أوروبا. - أعاد تشلسي سيناريو ريمونتادا دوري الأبطال ضد نابولي، حيث قلب تأخره إلى فوز، مما أظهر قوة شخصية اللاعبين بعد الانتقادات الأخيرة، وسجل الأهداف كوكوريلا، بيدرو، وإنزو فيرنانديز. - شهدت المباراة توتراً في نهايتها، حيث طُرد مدافع ويستهام جون كلير توديبو بعد اعتداء على بيدرو، مما قد يعرضه لعقوبة قاسية.

حقق تشلسي الإنكليزي انتصاراً مُثيراً على جاره ويستهام، اليوم السبت، بنتيجة (3ـ2) في منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنكليزي على ملعب ستامفورد بريدج، وساد الاعتقاد أن "البلوز" لن يفلتوا من الهزيمة أمام "المطارق" في الديربي، بعد تقدم ويستهام في النتيجة منذ الشوط الأول (2ـ0)، ولكن تشلسي كان بطل ريمونتادا في الشوط الثاني منحتهم انتصاراً مهماً وثلاث نقاط في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة على بعد 13 نقطة من المتصدر أرسنال، مسعداً جماهيره التي ساندته طويلاً.

That pass from Caicedo to Joao Pedro was the key, just beautiful man. Enzo Fernandez is really in his Lampard bag pic.twitter.com/m4Jw5H4HlZ — CFCDatro (@CFCDatro) January 31, 2026

وأعاد تشلسي سيناريو ريمونتادا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، عندما قلب تأخره في نهاية الشوط الأول أمام نابولي الإيطالي (1ـ2) إلى انتصار في النهاية بنتيجة (3ـ2)، ليضمن الحصول على مركز من بين الفرق الثمانية المتأهلة في المسابقة لثمن النهائي، ويبدو أن هذه التجربة ساعدته كثيراً في التعامل مع لقاء ويستهام، بما أن الفريق عاد من بعيد في سيناريو أكثر تعقيداً هذه المرة، وخطف انتصاراً مثيراً، أظهر من خلاله قوة شخصية اللاعبين بعد الانتقادات التي طاولتهم مؤخراً إثر تواضع النتائج، ما قاد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا إلى الاستقالة. وسجل أهداف تشلسي كل من الإسباني مارك كوكوريلا والبرازيلي جواو بيدرو، وخطف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في الوقت البديل الهدف الحاسم.

وشهدت المباراة في نهايتها أجواء مشحونة بين اللاعبين بعد تبادل العنف، ليطرد الحكم مدافع ويستهام الفرنسي جون كلير توديبو بعد اعتداء خطير على المهاجم البرازيلي بيدرو، حيث أظهرت الصور أنه قام بخنقه بشدة في تصرف قد يكلف مدافع برشلونة سابقاً عقوبة قاسية، وقد كان المشهد صادماً في الوقت البديل، بسبب تبادل العنف وحالة الارتباك التي سيطرت على الميدان بسبب تصرفات اللاعبين.

The Red card given to Jean-Clair Todibo isn't enough! Grabbing a player's neck like that has no place in the game. Todibo deserves a long suspension for this. 😡🔴 pic.twitter.com/pn7khOrwfn — Totti (@tottibush) January 31, 2026