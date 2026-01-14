يستضيف تشلسي نظيره وجاره أرسنال، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنكليزية، اليوم الأربعاء، عند الساعة 10 مساء بتوقيت القدس المحتلة، في مواجهة ستقرّب أحد الطرفين من النهائي المرتقب على ملعب ويمبلي في لندن، في 22 مارس/ آذار المقبل. وتُقام القمة اللندنية على ملعب ستامفورد بريدج، وسط ترقب كبير بالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين.

ويلتقي تشلسي وأرسنال للمرة التاسعة في تاريخ كأس الرابطة الإنكليزية، والخامسة بينهما في الدور نصف النهائي، حيث نجح الأول في حسم أربع مواجهات، مقابل ثلاث لكتيبة "المدفعجية"، مع تعادل وحيد. وشهدت هذه اللقاءات محطات متباينة، أبرزها نهائي موسم 2006-2007 الذي حسمه تشلسي لصالحه، إلى جانب مواجهتي نصف نهائي موسم 1997-1998، التي تقاسم فيها الفريقان الفوز ذهاباً وإياباً.

وعلى صعيد جميع المسابقات، التقى الفريقان 212 مرة، بحسب الموقع الرسمي لنادي تشلسي، انتصر الأخير فيها 66 مرة، مقابل 84 لأرسنال، مع 62 تعادلاً. ولم يحقق "البلوز" سوى فوز واحد فقط في آخر 13 مواجهة أمام أرسنال منذ يناير/ كانون الثاني 2020، وجاء ذلك الانتصار في أغسطس/ آب 2021 على ملعب الإمارات، عندما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو والإنكليزي ريس جيمس هدفي الفوز في الشوط الأول. وعانى "البلوز" على ملعبهم أمام الجار اللندني في السنوات الأخيرة، إذ فشل في تحقيق أي فوز، خلال آخر ست مباريات استضافوا فيها أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج، واكتفى بثلاثة تعادلات وثلاث خسارات.

ويعود آخر انتصار لفريق تشلسي على أرضه أمام أرسنال، إلى شهر أغسطس/ آب 2018، عندما تفوق (3-2) في الدوري الإنكليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري. وتُوّج تشلسي باللقب خمس مرات، آخرها في عام 2015، في وقت تُعد أفضل فترات أرسنال في كأس الرابطة موسمي 1986-1987 و1992-1993، حين تُوّج باللقب (حصده مرتين)، كما حل وصيفاً في عدة مناسبات أخرى.