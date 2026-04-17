تشلسي مستعدٌّ للتفريط في إنزو فرناننديز بسبب تصريحات عن ريال مدريد

- إدارة تشلسي مستعدة للاستماع لعروض بيع إنزو فرنانديز، وسط تقارير عن رغبته في الانضمام لريال مدريد، رغم تأكيد وكيله على عدم وجود نية للرحيل. - تشلسي يواجه حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل إنزو، ويفكر في قبول عروض مغرية، مع دراسة خيارات بديلة مثل إليوت أندرسون لتعويض أي فراغ محتمل. - تعاقد تشلسي مع فرنانديز مقابل 121 مليون يورو، مما يجعل بيعه مرتبطاً بشروط مالية وتفاوضية معقدة في حال اهتمام ريال مدريد.

أكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي تشلسي الإنكليزي باتت مستعدة للاستماع إلى العروض المقدمة لبيع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، وذلك بعد تزايد الحديث حول رغبته في خوض تجربة جديدة والانضمام إلى ريال مدريد خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، في وقت ترى فيه إدارة النادي اللندني أن الإبقاء على لاعب غير مقتنع بالاستمرار داخل أسوار ملعب "ستامفورد بريدج" لم يعد خياراً مناسباً على المدى الطويل.

وقال وكيل أعمال اللاعب خافيير باستوري في تصريحات سابقة بحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس" الإسباني الجمعة: "أساءت وسائل الإعلام فهم الأمور وبدأت تزعم أنه سيغادر تشلسي. لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق. نحن متفقون مع تشلسي. لقد تصالحنا. لم تكن هناك أي مشكلة قط. لقد أوضحنا الأمور. ما حدث قد حدث"، وذلك في محاولة لوضع حد للجدل الذي أثير بعد تصريحات نُسبت إلى اللاعب أبدى خلالها رغبته في الانتقال.

وكشف مصدر في النادي اللندني لموقع "كوت أوفسايد": "هناك حالة من عدم اليقين تحيط بإنزو منذ فترة. يفضل تشلسي عدم بيعه، لكنهم وصلوا إلى مرحلة لا مفر فيها من قبول عروض مغرية؛ إذ لا جدوى من الإبقاء على لاعب غير راضٍ"، فيما أشار مصدر آخر إلى أن "أي مفاوضات مباشرة لم تبدأ بعد، لكن من الواضح أن إنزو على دراية باهتمام ريال مدريد ويبدو مستعداً لاغتنام هذه الفرصة".

وأشار التقرير إلى أن إدارة تشلسي بدأت بالفعل دراسة خيارات بديلة في حال رحيل اللاعب، حيث يبرز اسم إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست بوصفه أحد الأهداف المطروحة، في ظل متابعة أيضاً من أندية مانشستر، ما يعكس تحركات مبكرة لتعويض أي فراغ متوقع في خط الوسط.

يُذكر أن تشلسي كان قد تعاقد مع فرنانديز مقابل نحو 121 مليون يورو قادماً من بنفيكا، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ النادي، ما يجعل قرار بيعه مرتبطاً بقيمة مالية مرتفعة وشروط تفاوضية معقدة في حال دخول ريال مدريد رسمياً على خط الصفقة.