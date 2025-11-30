- انتهت مباراة تشلسي وأرسنال بالتعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي، مما رفع رصيد أرسنال إلى 30 نقطة في الصدارة، بينما تراجع تشلسي إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة. - شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعد طرد لاعب تشلسي كايسيدو، حيث أيد خبير التحكيم جمال الشريف قرار الحكم باستخدام تقنية الفار، مؤكداً أن التدخل كان عنيفاً ويستحق البطاقة الحمراء. - طالب تشلسي بطرد لاعب أرسنال هينكابي، لكن الشريف أكد أن التدخل كان متهوراً وليس عنيفاً، مما يبرر الاكتفاء بالإنذار.

حسم التعادل بنتيجة 1ـ1 قمة الأسبوع الـ13 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، بين تشلسي وضيفه نادي أرسنال. وقد شهدت المباراة تنافساً قوياً واندفاعاً بدنياً من قِبل الفريقين، ورفع "المدفعجية" رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الأول متقدمين على مانشستر سيتي صاحب الـ25 نقطة، وتراجع "البلوز" ثالثاً برصيد 24 نقطة.

واحتج فريق تشلسي على طرد لاعبه كايسيدو، ولكن خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف دعم قرار الحكم الذي لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد "فار"، وقال الحكم المونديالي عن الحالة: "كانت هناك كرة مشتركة، تحرك لها لاعب تشلسي كاسيدو، وقام بالانقضاض على لاعب أرسنال ميرينو، أثناء التنافس على الكرة من الأمام، مستخدماً أسفل حذائه فوق القدم، وهي منطقة خطرة وغير محمية، ما يُهدد سلامة المنافس، وهذا النوع من الركل يعتبر لعباً عنيفاً، الحكم احتسب المخالفة وأنذر اللاعب، ولكن تقنية الفار استدعت الحكم لمشاهدة الحالة، وقد لاحظ استعمال كايسيدو السرعة ثمّ أسفل القدم مستخدماً قوة مفرطة ضد لاعب أرسنال ميرينو، ولهذا كان قرار الحكم النهائي صحيحاً بإلغاء الإنذار، وإشهار البطاقة الحمراء، بسبب اللعب العنيف".

وطالب تشلسي بطرد لاعب أرسنال بيرو هينكابي بعد تدخل على المدافع تشالبوها، وعلّق الشريف على الحالة ليؤكد: "إثر منافسة مشتركة على كرة عالية بين هينكابي وتشيلوبا، ارتقى اللاعبان في الهواء، واقتربا من بعضهما، مستخدميَن الأذرع للعب الكرة، إلا أن هينكابي حرّك ساعده الأيمن باتجاه وجه منافسه، ولكن من دون أن يستخدم المرفق أداةً حادةً، ومِن ثمّ، لم تكن هناك قوة مفرطة تستحق الطرد، وعليه فإن مخالفة الضرب كانت موجودة ولكن اتسمت بالتهور، لأن اللاعب لم يأخذ بعين الاعتبار سلامة منافسه، ولهذا فإن قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب مخالفة وإنذار اللاعب، ولم يتدخل الفار لأنه كان متوافقاً مع قرار الحكم".