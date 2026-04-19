تشلسي حُرم من ركلة جزاء أمام يونايتد.. الشريف يؤكد بالدليل

- شهدت مباراة تشلسي ومانشستر يونايتد جدلاً تحكيمياً بعد عدم احتساب ركلة جزاء لتشلسي في الدقيقة العاشرة، حيث تعرض كول بالمر لعرقلة داخل منطقة الجزاء. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن الحكم مايكل أوليفر أخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء، مشيراً إلى أن تقنية الفار لم تتدخل لأنها رأت القرار صحيحاً. - الشريف أوضح أن الحكم لم يرَ تفاصيل الحالة بشكل صحيح بسبب المنافسة الشديدة، مؤكداً أن تشلسي كان يستحق ركلة جزاء.

شهدت المواجهة التي خسرها نادي تشلسي أمام ضيفه مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، بهدف نظيف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم مايكل أوليفر.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لنادي تشلسي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بقوله: "لقد كانت الكرة بحوزة إنزو فيرنانديز، الذي مرر كرة بينية إلى زميله كول بالمر المحاصر من قبل لاعبي مانشستر يونايتد، وهما أيدين هيفين ولوك شاو، لكن بالمر استقبل الكرة برأس قدمه اليسرى".

وتابع: "قام هيفين بعملية زحلقة في محاولة للوصول إلى الكرة بقدمه اليمنى، لكن كول بالمر استطاع القفز بعد أن لعب الكرة بعيداً عن منافسه وحاول اللحاق بها، فيما تابع مدافع مانشستر يونايتد عملية الزحلقة، وقام بعرقلة خصمه مستخدماً وجه قدمه اليسرى غير المشاركة في عملية المنافسة والمنزلقة على الأرض، واصطدمت بوجه القدم اليسرى لنجم تشلسي".

وختم جمال الشريف حديثه: "لقد سقط كول بالمر داخل منطقة الجزاء، والحكم مايكل أوليفر أمر بمواصلة اللعب، وتقنية الفار لم تتدخل، لأنها مقتنعة أن قرار الحكم كان صحيحاً، لكنني أعتقد أن الحكم كان عليه احتساب ركلة جزاء لصالح تشلسي في الدقيقة العاشرة، بالإضافة إلى أنه لم يرَ تفاصيل الحالة بشكل صحيح، بسبب وجود منافسة من قبل ثلاثة لاعبين، وعليه فإن القرار النهائي كان خاطئاً، وفريق تشلسي كان يستحق ركلة جزاء".