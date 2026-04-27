تشلسي بعد الموسم المخيب: 5 نجوم يقتربون من المغادرة

تشهد أروقة نادي تشلسي الإنكليزي حالة من الترقب والقلق في ظل احتلال الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، ما يعني بشكل شبه مؤكد غيابه عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما يزيد من حجم الضغوط داخل النادي اللندني، الذي يعيش فترة إعادة تقييم شاملة.

وفي ظل هذا الوضع، بدأت الإدارة تستعد لموسم 2026-2027 وسط تغييرات متوقعة على مستوى الجهاز الفني، حيث تردد أن النادي يدرس عدة خيارات تدريبية، أبرزها مدرب بورنموث، الإسباني أندوني إيراولا، إلى جانب الهولندي أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس، في وقت يُتوقع فيه استمرار التغييرات المؤقتة حتى نهاية الموسم. لكن القلق الأكبر لا يتعلق فقط بالجهاز الفني، بل يمتد إلى مستقبل عدد من نجوم الفريق في ظل الأنباء المتزايدة حول احتمال رحيل عدد من اللاعبين البارزين بسبب غياب المشاركة الأوروبية والقيود المالية المفروضة على النادي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة ذا صن البريطانية، الأحد، أن الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بات مطروحاً في سوق الانتقالات بعد فترة قصيرة من انضمامه، بينما تحدثت تقارير أخرى عن احتمال رحيل أسماء كبيرة مثل كول بالمر، الذي لم يقدم موسماً ثابتاً، إضافة إلى إنزو فرنانديز المطلوب من أندية كبرى على غرار ريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، إلى جانب مارك كوكوريلا وخوان بيدرو. ومع استمرار هذه التكهنات، يبقى مستقبل تشلسي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، على أمل تغيير واقع الفريق في الموسم القادم.