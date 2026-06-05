تشكيلة الدوري السعودي المونديالية.. من رونالدو إلى بونو

- الدوري السعودي يبرز دولياً مع مشاركة نجومه في كأس العالم 2026، مثل كريستيانو رونالدو الذي قاد النصر للفوز بالدوري وسجل 28 هدفاً، ويستعد للمشاركة السادسة في المونديال. - إيفان توني من الأهلي يتألق مع منتخب إنجلترا بعد فوزه بجائزة هداف الدوري السعودي ولقب دوري أبطال آسيا، بينما جواو فيليكس يعيد اكتشاف نفسه مع النصر ويشارك مع البرتغال. - الدفاع والهجوم يضمان نجوم عالميين مثل كالديو كوليبالي وثيو هيرنانديز، بينما يبرز ياسين بونو وإدوارد ماندي في حراسة المرمى، مما يعزز مكانة الدوري السعودي.

أصبحت منافسات الدوري السعودي إحدى أبرز المسابقات الدولية، بعدما فرض نجوم هذه الأندية أنفسهم على التشكيلات الأساسية لمنتخبات بلادهم، خلال بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويُعد قائد منتخب البرتغالي ونادي النصر، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، أحد أبرز أعضاء تشكيلة الدوري السعودي المونديالية، بعدما استطاع "صاروخ ماديرا" حسم لقب المسابقة المحلية للمرة الأولى منذ قدومه عام 2023، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل 28 هدفاً في البطولة، لكنه يستعد الآن لخوض منافسات كأس العالم، التي يتمنى تحقيق لقبها في مشاركته السادسة.

من جهته، ظهر مهاجم نادي الأهلي، إيفان توني، ضمن القائمة الأساسية لمنتخب إنكلترا، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختاره المدرب الألماني توماس توخيل، بسبب ما فعله المهاجم مع "الراقي"، الذي حسم جائزة هدّاف الدوري السعودي، بالإضافة إلى تحقيقه لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وضم خط الهجوم، الذي يظهر فيه جواو فيليكس، الذي نجح في إعادة اكتشاف نفسه مع نادي النصر، بعدما ساهم بحصده لقب الدوري السعودي لكرة القدم، ليكون أحد أعضاء التشكيلة التي ستشارك مع منتخب البرتغال في مونديال 2026، وينتظر من الجناح الأيسر الكثير ليكون عوناً لزميله كريستيانو رونالدو.

أما في خط الوسط، فنرى البرتغالي الآخر روبن نيفيز، الذي قاد الهلال إلى منافسة الغريم على لقب الدوري السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى حسمه لقب بطولة كأس الملك، فيما يظهر العاجي فرانك كيسييه، الذي يُعد أحد أبرز نجوم فريق الأهلي، بعدما قادهم إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية توالياً، فيما ينضم إلى منطقة العمليات البرازيلي فابينيو، الذي اختاره المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى يقدم له المساعدة في المونديال.

كرة عالمية رونالدو في كل محطة.. ألقاب تصنع أسطورة كروية خالدة

وفي خط الدفاع، يظهر قائد نادي الهلال، السنغالي كالديو كوليبالي، البرازيلي روجير إيبانيز، وزميله التركي ميريح ديميرال، اللذان يلعبان في فريق الأهلي، فيما يُعد الفرنسي ثيو هيرنانديز المحترف مع "الزعيم"، أحد أفضل الأظهرة في العالم، بالإضافة إلى الاسكتلندي جاك هيندري، الذي يلعب مع الاتفاق في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي حراسة المرمى، استطاع الدوري السعودي لكرة القدم تقديم اسمين كبيرين، وهما المغربي ياسين بونو حامي عرين الهلال، والسنغالي إدوارد ماندي حارس مرمى الأهلي، فيما لدينا العديد من الأسماء التي ستكون في قائمة الاحتياط، وهم: المكسيكي جوليان كينونيس (القادسية)، التركي بوسف أكتشيشيك (الهلال)، العراقي علي جاسم (النجمة)، الأردني علي العزايزة (الشباب)، المصري نبيل عماد (النجمة)، وجورين غاري من دولة كوراساو.