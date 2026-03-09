تشافي يُهاجم لابورتا بسبب ميسي.. والرئيس يردّ بقوة

- انتقد تشافي هيرنانديز الرئيس السابق لبرشلونة، خوان لابورتا، لعدم إعادة ليونيل ميسي في 2023 رغم موافقة الدوري الإسباني، مما أثر على علاقتهما. - أشار تشافي إلى تأثير أليخاندرو إتشيفاريا على قرارات لابورتا وتدهور الأمور المالية، مما أدى لرحيل شخصيات مهمة مثل جوردي كرويف. - رد لابورتا بأن الأسباب المالية منعت تجديد عقد ميسي، الذي اختار الانتقال إلى ميامي بعد عرض سعودي، وأشاد بعمل المدرب الحالي هانسي فليك.

هاجم لاعب ومدرب نادي برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز (46 سنة)، الرئيس السابق للنادي الكتالوني، خوان لابورتا، بسبب قرار مغادرة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال فترة قيادته الفريق خلال سنوات 2021 - 2023، ما خلق جدلاً وردات فعل كبيرة.

وكشف تشافي هيرنانديز في تصريحات لصحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية عن تفاصيل تخصُ قرار مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي برشلونة، وقال: "كان التوقيع مع ميسي محسوماً. في شهر يناير/كانون الثاني عام 2023، بعد الفوز بلقب كأس العالم، تواصلنا وأخبرني أنه يريد العودة. حصلنا على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني (بخصوص القيود المالية)، لكن الرئيس هو من أحبط الأمر.

وتابع تشافي حديثه قائلاً: "لم تكن هناك أي شكوك من الناحية الكروية، كنا سنقوم بالرقصة الأخيرة، مثل (أسطورة دوري السلة الأميركي السابق مايكل) جوردان. قال لي لابورتا، حرفياً، إنه إذا عاد ليو فسيشن حرباً عليه وإنه لا يستطيع السماح بذلك. وبعدها توقف ليو فجأة عن الردّ على اتصالاتي بعدما قيل له إن الأمر غير ممكن".

وقال مدرب النادي الكتالوني سابقاً: "كانت تربطني علاقة جيدة جداً بخوان لابورتا. في الواقع، انضممت إلى برشلونة بفضله، لكنه خذلني تمامًا في النهاية. أقالني من منصبي مدرباً دون أن يخبرني بالحقيقة، بتأثير من شخص أعتقد أنه أعلى من الرئيس، وهو أليخاندرو إتشيفاريا (صهره السابق). الأسوأ والأكثر إحباطًا، أن أليخاندرو كان يتحدث إلى لاعبين مثل سيرجي روبرتو، وأراوخو، وبيدري، ورافينيا، ويخبرهم أنني أريد بيعهم".

وختم تشافي حديثه قائلاً: "بوسكيتس كان على وشك الرحيل، فطلبت منهم التعاقد مع زوبيميندي، لكنهم رفضوا لأسباب مالية. ثم رحل جوردي كرويف (مساعد السكرتير الفني) بسبب الازدراء الذي أظهروه تجاهه. قلت لكرويف: ماذا تقول؟ لقد فزنا للتو بالدوري الإسباني. وبعد شهر ونصف، تخلصوا من ماتيو أليماني، المدير الرياضي. في تلك اللحظة، كان عليّ أن أرحل أنا أيضاً. لا يمكننا الاعتماد على أشخاص غير شرفاء. إنهم يوهمونك بأن برشلونة قائم على مبدأ "إما أن تكون معي أو ضدي". هذه هي طريقتهم، وهذا مؤسف لجماهير برشلونة. أنا لست ضد لابورتا، بل أنا مع برشلونة. نحن بحاجة إلى أشخاص أصحاء".

ولم يتأخر لابورتا في الرد على تصريحات تشافي، وقال الرئيس السابق للنادي الكتالوني والمرشح حالياً لخوض الانتخابات مجدداً، خلال مناظرة انتخابية: "مع تشافي كنت أرى أننا سنخسر، ومع المدرب الحالي الألماني هانسي فليك سنفوز. أتفهم أن تشافي مجروح، فمع اللاعبين أنفسهم، فليك يفوز".

وعن مغادرة ميسي ردّ لابورتا قائلاً: "لم يكن من الممكن تجديد عقد ميسي لأسباب مالية في المقام الأول. في عام 2023، جاء تشافي هيرنانديز إلى النادي بعد حديثه إلى ميسي، الذي أبدى رغبته في العودة. أعددنا العقد وأرسلناه إلى خورخي ميسي (والد اللاعب الأرجنتيني) في منتصف مارس/آذار، وفي مايو/أيار جاء إلى منزلي وأخبرني أنه لا يمكن إتمام الأمر، نظراً للضغط الكبير الذي كان يواجهه هنا، وأنه تلقى عرضاً مغرياً في السعودية، وأنه يفضّل الانتقال إلى ميامي. أخبرته أنني أحترم قراره". وأضاف لابورتا: "لم أتمكن من تجديد عقد ميسي لأسباب مالية. في السعودية، عُرض عليه عقد مغرٍ، لكنه فضل الانتقال إلى ميامي. أخبرته أنني أحترم قراره".