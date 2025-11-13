تشافي يعترف بتراجع معاييره ويكشف أسباب فشل موسمه الأخير مع برشلونة

- اعترف تشافي هيرنانديز بتراجع معاييره التدريبية في برشلونة، مشيراً إلى أن أخطاءه كانت ذهنية وتكتيكية، مما أدى إلى موسم بلا ألقاب. - بدأ تشافي مسيرته بطموح كبير لإعادة الانضباط والهوية للنادي، لكنه فقد القدرة على فرض الصرامة، مما أثر على التزام اللاعبين وأدى إلى تراجع النتائج. - رغم الفشل، اعتبر تشافي تجربته درساً عميقاً في القيادة، مؤكداً أن الفشل ليس النهاية بل بداية لفهم أعمق، مع وعد بعودة أكثر صلابة.

اعترف المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز (45 عاماً) بتراجع المعايير، التي بدأ بها مسيرته التدريبية مع برشلونة، وكشف عن الأسباب التي قادته إلى موسم أخير بلا ألقاب، كما أكد في حديثه أن أخطاءه لم تكن تكتيكية فحسب، بل ذهنية أيضاً، بعدما خفّض سقف المطالب، التي فرضها على نفسه وعلى لاعبيه، منذ توليه القيادة الفنية.

وبدأ تشافي حديثه في مؤتمر نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء، بتأكيد أنه دخل عالم التدريب في برشلونة بطموح هائل، ورغبة في استعادة روح النادي، التي ميّزت جيله الذهبي. وقال إنه رأى في نفسه مسؤولية إعادة الانضباط والهوية إلى الفريق بعد فترة من الفوضى وغياب الرؤية: "بدأتُ بمعايير مرتفعة جداً، لأن برشلونة كان يعيش مرحلة ضعف، لكني لم أستطع الحفاظ على ذلك النسق أكثر من عام واحد".

وأقر المدرب الإسباني بأنه فقد تدريجياً القدرة على فرض الصرامة نفسها، التي ميّزت بداياته، وأشار إلى أن اللاعبين لم يعودوا يبدون الاحترام ذاته أو الالتزام نفسه تجاه المشروع، مضيفاً: "خفضتُ مستوى المطالب، ففقد الفريق روحه. لم يعد الجهد كافياً، ولا التركيز حاضراً كما يجب. وحين يحدث ذلك في برشلونة، تسقط النتائج سريعاً". وشرح تشافي أن وعيه بالخلل جاء متأخراً، حين وجد نفسه في موسم بلا بطولات، ثم أكد أنه شعر بالمسؤولية الكاملة، وأوضح أنه لم يبحث عن أعذار أو يلقِ اللوم على اللاعبين وحدهم خلال حديثه، موضحاً: "أدركتُ أن المشكلة بدأت بي، لأنني تراجعتُ عن مبادئي الأولى. تعلمتُ أن الاستمرارية في النجاح تحتاج إلى الصرامة نفسها يومياً".

وختم تشافي حديثه بتأكيد أن تجربته مع برشلونة، رغم مرارتها في النهاية، كانت درساً عميقاً في القيادة والإدارة البشرية، وأن الفشل أحياناً لا يعني النهاية، بل بداية لفهم أعمق لما يجب أن يكون عليه المدرب الناجح، ليؤكد: "تعلمتُ أكثر مما خسرته، وسأحمل هذا الدرس معي أينما ذهبت". وبهذا الاعتراف الصريح، يُظهر تشافي نضجاً غير مألوف في عالم كرة القدم، إذ نادراً ما يعترف المدربون بأخطائهم بهذه الشفافية. وبين سطور حديثه، يلوح وعد غير مباشر بأن عودته إلى مقعد التدريب ستكون مختلفة، أكثر صلابة، وأقل تهاوناً مع المعايير التي أسقطت موسمه الأخير مع برشلونة.