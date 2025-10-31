تشافي يرفض عرضاً جديداً ويُبقي الغموض حول مستقبله التدريبي

- رفض تشافي هيرنانديز عرضاً جديداً للعودة إلى التدريب بعد رحيله عن برشلونة في مايو 2024، مفضلاً التفرغ لعائلته وقضاء فترة راحة بعيداً عن ضغوط التدريب، رغم العروض المتتالية من أندية كبيرة. - كشف موقع فوت ميركاتو أن سبارتاك موسكو حاول إقناع تشافي بمشروع طموح، لكنه رفض العرض لعدم توافقه مع رؤيته الخاصة، بينما يواصل النادي الروسي البحث عن بديل. - تلقى تشافي عروضاً من أندية مرموقة مثل مانشستر يونايتد وأياكس، لكنه يفضل التريث حتى يجد المشروع المثالي الذي يعكس فلسفته التدريبية.

رفض المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (45 عاماً)، عرضاً جديداً للعودة إلى الملاعب، وذلك منذ رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، في مايو/ أيار 2024، بعد موسمين ونصف موسم قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني، وقد فضّل التفرغ لعائلته وقضاء فترة راحة طويلة بعيداً عن ضغوط التدريب، ولا يبدو في عجلة من أمره لخوض مشروع جديد، رغم العروض المتتالية التي تلقاها في الفترة الأخيرة من أندية كبيرة داخل أوروبا وخارجها، ليُبقي الغموض حول مستقبله التدريبي.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الخميس، أنّ نادي سبارتاك موسكو الروسي هو آخر نادٍ حاول إقناع تشافي بخوض تجربة تدريبية في روسيا ضمن مشروع طموح يقوده المدير الرياضي الجديد فرانسيس كاغيغاو، غير أن المدرب السابق لفريقي برشلونة والسد القطري رفض العرض مجدداً، وأوضح المصدر أن تشافي لم يُبد حماساً تجاه تفاصيل المشروع، مفضلاً انتظار فرصة تتناسب أكثر مع رؤيته الخاصة لكرة القدم والإدارة الرياضية.

وأضاف المصدر ذاته أن استمرار الضغط على المدرب الصربي ديان ستانكوفيتش في سبارتاك موسكو قد يدفع النادي الروسي إلى البحث عن بديل آخر، بينما يواصل تشافي، الذي ما زال من دون فريق حتى الآن رغم ارتباط اسمه بعدة أندية أوروبية وسعودية في الآونة الأخيرة، التريّث في انتظار التحدي المثالي لإعادة إطلاق مسيرته التدريبية في التوقيت المناسب.

وكان نادي باير ليفركوزن الألماني، في وقت سابق من هذا العام، قد فكّر في التعاقد مع تشافي لخلافة مواطنه تشابي ألونسو الذي انتقل لتدريب نادي ريال مدريد الصيف المنصرم، قبل أن يتجه النادي إلى خيار التعاقد مع الهولندي إريك تين هاغ ثم إقالته سريعاً. ورغم أن تشافي تلقى عروضاً من أندية مرموقة مثل مانشستر يونايتد الإنكليزي، وأياكس أمستردام الهولندي، والاتحاد السعودي، كما ارتبط اسمه بتدريب أندية توتنهام هوتسبير الإنكليزي، وإنتر ميامي الأميركي، بالإضافة إلى يوفنتوس وميلان الإيطاليين، والهلال السعودي، ومونتيري المكسيكي، لم يمنح نجم وسط برشلونة السابق موافقته لأي نادٍ حتى الآن، مفضلاً دراسة خياراته بهدوء إلى أن يجد المشروع الذي يعكس تماماً فلسفته التدريبية.