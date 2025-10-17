تشافي يحتفي بأفضل لاعب في العالم: رأينا موهبته الكبيرة

- أشاد تشافي هيرنانديز بتتويج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، مشيراً إلى تطوره المذهل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، حيث تألق في دوري أبطال أوروبا وأثبت جدارته بالجائزة. - قارن تشافي بين فلسفة برشلونة وباريس سان جيرمان، مشيداً بأسلوب الضغط المستمر الذي يتبعه لويس إنريكي وهانسي فليك، معتبراً أن أسلوب المنتخب الإسباني قريب من الفريقين. - أكد تشافي أن إسبانيا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، بفضل الأداء الرائع والموهبة والخبرة الكبيرة في التشكيلة، مشيداً بعمل لويس دي لا فوينتي.

أشاد المدرب السابق لنادي برشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز (45 عاماً)، بتتويج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وذلك عقب تفوقه الكاسح على الإسباني لامين يامال، مؤكداً أن الجائزة جاءت تتويجاً لمسيرة تطور مذهلة بدأها تحت قيادته في الفريق الكتالوني، قبل أن تزدهر مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ذلك.

وقال تشافي في حوار مع موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الخميس: "ديمبيلي لاعب استثنائي، كنا نعرف ذلك منذ وصوله إلى برشلونة، رأينا موهبته الكبيرة، وعملنا معه كثيراً ليشعر بالراحة والسعادة، وقد أظهر رغبة هائلة في التعلم والتطور، تطور للغاية معنا، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان وهناك انفجر حقاً، هو سعيد هناك، يشعر بأنه نجم الفريق والمشروع، وقد تألق في دوري أبطال أوروبا بتسجيله وصناعته للأهداف الحاسمة، لقد صنع الفارق بكل معنى الكلمة، وهو يستحق الكرة الذهبية بكل جدارة".

وعرّج مدرب السد القطري السابق في حديثه، على المقارنة بين فلسفة فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان بقوله: "هناك تشابه واضح، الفريقان يريدان امتلاك الكرة وفرض شخصيتهما. لويس إنريكي مدرب لا يؤمن بالتراجع، بل يحب الضغط المستمر طوال المباراة، هانسي فليك أيضاً يعتمد على دفاع متقدم جداً، لكن لكل مدرب طريقته الخاصة، في حالة المنتخب الإسباني، يُمكن القول إن أسلوبه قريب جداً من برشلونة وباريس سان جيرمان".

كما تحدّث تشافي عن حظوظ منتخب إسبانيا في التتويج بلقب كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، قائلاً: "أعتقد أن إسبانيا من أبرز المرشحين للفوز، لأنها بطلة أوروبا حالياً، ولأن هذا الجيل يعمل مع لويس دي لا فوينتي منذ سنوات، الفريق يقدّم أداءً رائعاً، ويملك في كل مركز لاعبين قادرين على صنع الفارق، هناك موهبة وخبرة كبيرة في التشكيلة، وبعض اللاعبين حققوا كل شيء".

وختم الأسطورة السابق لمنتخب لاروخا وفريق "البلاوغرانا" حديثه بالقول: "صحيح أن كأس العالم بطولة مختلفة، لكنها تملك كل المقومات للمنافسة، لويس دي لا فوينتي يقوم بعمل مميز ويتمتع بالثقة، والفريق متوازن بين الدفاع والهجوم، بخط وسط قوي وهجوم حاسم. سيكون من الصعب جداً التفوق على إسبانيا".