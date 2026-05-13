تشافي هيرنانديز يحصد ثمار نجاح الإسبان في إنكلترا

- تشافي هيرنانديز يقترب من العودة إلى التدريب بعد رحيله عن برشلونة، مع اهتمام أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشلسي بالتعاقد معه، رغم نجاحات المدرب الحالي مايكل كاريك. - نجاحات المدرسة الإسبانية في الدوري الإنجليزي، مثل بيب غوارديولا وميكل أرتيتا، تعزز من جاذبية تشافي كمدرب محتمل، مما يفسر الاهتمام الكبير به من قبل الأندية الإنجليزية. - تشافي يطمح للعودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي، رغم اهتمام أندية أخرى مثل أياكس الهولندي وفرق إيطالية بالتعاقد معه.

اقترب الإسباني، تشافي هيرنانديز، من العودة إلى العمل مجدداً، بعد موسمين من رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، مع تزايد الاهتمام بالتعاقد مع المدرب الشاب من أندية قوية تطمح إلى الاستفادة من تجربته لاعباً مميزاً مع النادي الكتالوني، قبل أن يخوض غمار التدريب من بوابة السدّ القطري ثم العودة إلى الدوري الإسباني وقيادة فريقه السابق.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في وقت سابق، أن تشافي أصبح هدفاً لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وأن جماهير "الشياطين الحمر"، تعتبره المدرب الأنسب لفريقها في الموسم المقبل، رغم النجاحات التي حققها المدرب الحالي مايكل كاريك، الذي أمّن عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما أن نادي تشلسي مهتم بالتعاقد مع تشافي وذلك بعد موسم كارثي عاشه الفريق الذي لم يعرف الاستقرار الفني في المواسم الأخيرة.

تشافي يستفيد من نجاح الإسبان

اهتمام أندية الدوري الإنكليزي بالتعاقد مع مدرب نادي برشلونة السابق، قد يُفسر بالنجاحات الكبيرة التي تحققها المدرسة الإسبانية عالمياً، وخاصة في إنكلترا، بما أن غالبية الأسماء نجحت في ترك بصمتها، وخاصة بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي وكذلك ميكل أرتيتا مع أرسنال وأوناي إيمري مع أستون فيلا. وتتصدر المدرسة الإسبانية المشهد بقوة في الدوري الإنكليزي.

كرة عالمية فليك مدرب برشلونة... كابوس لمدربي ريال مدريد

ويطمح تشافي إلى العودة إلى مجال التدريب، بعد تردد اسمه في العديد من المناسبات لقيادة أندية أخرى، وخاصة أياكس الهولندي، إضافة إلى فرق إيطالية أبدت اهتماما بالتعاقد معه، ولكن يبدو أنه يميل للعمل في الدوري الإنكليزي الذي يشهد تنافساً قوياً.