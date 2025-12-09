تشابي ألونسو يطلب الوحدة بعد عاصفة النتائج وغرفة الملابس

09 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:27 (توقيت القدس)
تشابي ألونسو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي، 9 ديسمبر 2025 (Getty)
تشابي ألونسو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي، 9 ديسمبر 2025 (Getty)
- تشابي ألونسو يركز على مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا على أهمية الوحدة والهدوء في التعامل مع المواقف الصعبة، معربًا عن حماسه للمباراة القادمة.
- ألونسو يشدد على أهمية التأقلم مع ثقافة ريال مدريد، مشيرًا إلى ضرورة التعلم من التجارب السابقة والتفاعل الإيجابي مع اللاعبين، مع التركيز على الأداء في الملعب.
- رغم الشائعات حول خلافات داخل الفريق، يؤكد ألونسو على الدعم المتبادل بينه وبين اللاعبين، مشددًا على أهمية التواصل والثقة لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

رفض مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو (44 سنة) الحديث عن مستقبله مع النادي الملكي، والتركيز على مواجهة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء غدٍ الأربعاء، ووجّه طلباً للجميع قبل المباراة الكبيرة المُنتظرة.

وتحدث مدرب النادي الملكي، تشابي ألونسو، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في دوري الأبطال، وقال: "هذا فريقي، ونحن جميعاً متحدون. عندما تكون مدرباً لريال مدريد، عليك أن تكون مستعداً لمواجهة هذه المواقف بهدوء ووحدة وطمأنينة. هذا ما أشعر به. إنني متحمس جداً لكل ما سيأتي ويبدأ غداً. نعلم أننا قادرون على تحويل الغضب الذي شعرنا به، وهو أمر طبيعي، إلى حماس. كل ما نفكر فيه هو مانشستر سيتي ودوري أبطال أوروبا. في كرة القدم تتغير وجهات النظر بسرعة، سواء للأفضل أو للأسوأ".

وتابع ألونسو رسالته قائلاً: "مستعد لمواجهة جميع أنواع المواقف. تركيزي منصب على الفريق، على الملعب، وعلى المباراة القادمة. هذا ما أستطيع التحكم فيه، وهذا ما أركز عليه. الأمر لا يتعلق بالتغيير، بل بالتأقلم. أعرف ريال مدريد جيداً، إنه أكبر ناد في العالم. علينا أن نتعلم من ثقافته، وهناك آلية للتفاعل مع اللاعبين، ومعرفة كيفية اللعب. بعض الأيام تسير على ما يرام، والبعض الآخر ليس كذلك. نحن نتخذ خطوات، ونواجه هذا الوضع بطاقة وإيجابية".

ألونسو وفينيسيوس في لقاء أتلتيكو وريال مدريد، 26 أكتوبر 2025 (أوسكار باروسو/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

فينيسيوس يضع شرطه الصريح ويربط مستقبله في ريال مدريد بتشابي ألونسو

وعن التقارير التي انتشرت حول خلاف كبير بين اللاعبين والمدرب داخل غرفة الملابس وتهديد الإدارة بإقالته في حال الفشل بالفوز على مانشستر سيتي، رد ألونسو: "نعم، الجميع يدعمني هنا، التواصل مستمر، انطلاقاً من الثقة والوحدة والمحبة، نحن جميعاً في هذا معاً. علينا أن نتجاوز الأوقات الجيدة والسيئة دون أي تصدعات. مقتنعون بأن المباراة القادمة فرصة، لدينا مباراة جميلة ومثيرة للغاية أمام سيتي. من الآن علينا أن نكون مستعدين للعب، وأن نتحلى بتلك الطاقة حتى يُعجب جمهور برنابيو بما يشاهده. يجب أن يكون هناك هذا التواصل، لأنه إذا حدث ذلك، ستكون لدينا فرصة أكبر للفوز".

