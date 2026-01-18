تشابي ألونسو على رادار فريقين أحدهما من كبار إنكلترا

- أُقيل تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد بعد نتائج متذبذبة وخسارة كأس السوبر الإسباني، مما دفع آينتراخت فرانكفورت وتوتنهام هوتسبير لإبداء اهتمامهما بالتعاقد معه. - يتمتع ألونسو بسمعة طيبة في ألمانيا بعد نجاحه مع باير ليفركوزن، ويُعتبر مرشحاً قوياً لتولي تدريب توتنهام، خاصة بعد خسارة الفريق أمام ويستهام يونايتد. - يسعى ألونسو للعودة سريعاً إلى التدريب، حيث يرى في توتنهام مشروعاً أكبر وفرصة لإثبات نفسه بعيداً عن العوائق الإدارية.

أُقيل المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد الأسبوع الماضي، وبعد أيام قليلة من ابتعاده عن ملعب سانتياغو برنابيو، أبدى فريقان اهتمامهما بالتعاقد معه، وهما آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي أقال مدربه دينو توبمولر صباح الأحد، وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي الذي سيتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن الدنماركي توماس فرانك خلال الساعات المقبلة، ما يفتح الطريق أمام لاعب الوسط السابق لتولي المهمة.

وذكر موقع فيتشاخيس الإسباني، الأحد، أن ألونسو يتمتع بسمعة طيبة في ألمانيا، وتتطلع، بطبيعة الحال، الأندية هناك للاستفادة من خدماته بعد مغادرته ريال مدريد عقب النتائج المتذبذبة، وخسارة كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة 2-3، ما دفع إدارة الملكي لإقالة اللاعب السابق من منصبه، وهو الذي برز على الساحة التدريبية بقوة حين قاد نادي باير ليفركوزن لتحقيق لقب الدوري الألماني متفوقاً على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وعانى ألونسو في غرف ملابس ريال مدريد بسبب تصرفات العديد من النجوم بينهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث كان المنتظر أن يحقق نجاحاً كبيراً في ظل تعاقد النادي مع أسماءٍ عديدة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وامتلاك الفريق لاعبين كباراً أمثال الفرنسي كيليان مبابي، لكن كلّ شيء انهار في الأسابيع القليلة الماضية، ليشير التقرير إلى أن ألونسو يريد العودة سريعاً إلى عالم التدريب بعد محطة الريال.

وقال المصدر أنّ فرصة مثالية ظهرت في الساعات الأخيرة قد تُمكّنه من أداء عمله من دون عوائق إدارية، بعدما أقال آينتراخت فرانكفورت الألماني دينو توبمولر، ما دفع الفريق إلى وضع ألونسو على قائمة الأولوليات، رغم أنّه قد يُفضل بطبيعة الحال اختيار نادي توتنهام، حيث يُعتبر المشروع هناك أكبر والمنافسة أقوى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ ألونسو يُعتبر المرشح الأوفر حظاً في حال اتخذت الإدارة قراراً حاسماً بوضع حدٍ لرحلة فرانك، خاصة بعد الخسارة أمام ويستهام يونايتد في الديربي السبت، إذ تعتقد إدارة النادي اللندني أن مدرباً مثل ألونسو قد لا يكون متاحاً كلّ يوم، خاصة في ظل الرغبة والحماس لإثبات نفسه.