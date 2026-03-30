تشابي ألونسو إلى البريمييرليغ في الصيف... هذا فريقه الجديد

- تشابي ألونسو، المدرب الإسباني البالغ من العمر 44 عامًا، سيقود ليفربول في الموسم المقبل بعد مغادرته ريال مدريد، حيث يواجه المدرب الحالي آرني سلوت انتقادات بسبب تراجع الفريق في ترتيب البريمييرليغ. - ألونسو وافق على مشروع ليفربول ويبحث تفاصيل العقد، بما في ذلك حرية تطبيق أفكاره الفنية وتسهيلات في التعاقدات الصيفية، مع التركيز على تعزيز مركز الجناح الأيسر. - بدأ ألونسو مسيرته التدريبية مع ريال سوسييداد الثاني، ثم باير ليفركوزن، حيث حقق نجاحات ملحوظة، قبل أن يقود ريال مدريد لفترة قصيرة دون تحقيق ألقاب.

كشفت صحيفة سبورت بيلد الألمانية عن تفاصيل جديدة تخصّ المدرب الإسباني، تشابي ألونسو (44 سنة)، والفريق الجديد الذي سيُدربه في منافسات البريمييرليغ في الموسم المقبل، بعد مغادرته نادي ريال مدريد الإسباني في منتصف الموسم الحالي 2025-2026.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة سبورت بيلد الألمانية، الاثنين، فإنّ نادي ليفربول سيتعاقد مع المدرب الإسباني، تشابي ألونسو (44 سنة)، في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الهولندي، آرني سلوت، الذي يواجه انتقادات كبيرة في الموسم الكروي الحالي 2025-2026، خصوصاً بعد تراجعه في ترتيب البريميرليغ واحتلاله المركز السادس في الترتيب، في وقت وصل إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لمواجهة بطل النسخة الماضية باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب التفاصيل أيضاً، فإن ألونسو وافق على مشروع ليفربول ويُناقش حالياً تفاصيل العقد، ومن بينها السماح له بتطبيق أفكاره الفنية والرياضية كما يريد، بالإضافة للحصول على تسهيلات في التعاقدات الصيفية، ومن بينها الحصول على صفقة في مركز الجناح الأيسر في تشكيلة الريدز في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع الألقاب المحلية والأوروبية الممكنة.

وسبق للمدرب تشابي ألونسو أن بدأ مسيرته التدريبية مع فريق ريال سوسييداد الثاني في الأول من شهر يونيو/حزيران عام 2019، وغادر في 28 مايو/أيار 2022، ثم انتقل لتدريب نادي باير ليفركوزن في الخامس من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 واستمر حتّى 17 مايو/أيار عام 2025، وقاده في 140 مباراة محققاً 88 فوزاً مع 33 تعادلاً و19 خسارة، وحقق ألقاب الدوري والكأس والسوبر وحل وصيفاً لبطولة الدوري الأوروبي في موسم واحد 2023-2024.

في المقابل، قاد ريال مدريد لنصف موسم تقريباً من فترة 1 يونيو/حزيران عام 2025 وحتّى 12 يناير/كانون الثاني 2026، وحقق معه 24 فوزاً مقابل أربع تعادلات وستّ خسارات، وسجل النادي الملكي معه 72 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً، في وقت لم يُحقق أي لقب مع النادي الإسباني، إذ خسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة (3-2)، وأقيل من منصبه بعد نهائي السوبر مباشرةً.