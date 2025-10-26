تسونغا: ثلاثي التنس التاريخي حرمني الألقاب وهذا أصعب منافس

- اعترف جو ويلفرد تسونغا بأن ثلاثي التنس التاريخي، فيدرر، نادال، وديوكوفيتش، حرموه من تحقيق ألقاب الغراند سلام، حيث تربعوا على عرش اللعبة لسنوات طويلة، مما أثر على مسيرته الاحترافية. - أشار تسونغا إلى مواجهاته مع ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة 2008، حيث خسر اللقب، وأكد على قوة الثلاثي التاريخي رغم نجاحاته المحدودة ضدهم. - اعتبر تسونغا أن آندي موراي كان أصعب منافس واجهه، حيث تمكن من تحجيم قدراته بفضل ذكائه وتكتيكاته، مما جعله يشعر وكأنه يواجه مدرباً وليس لاعباً.

اعترف نجم التنس الفرنسي، جو ويلفرد تسونغا (40 عاماً)، بأن ثلاثي كرة المضرب التاريخي (روجر فيدرر، رافاييل نادال ونوفاك نوفاك ديوكوفيتش)، حرموه من تحقيق الألقاب في البطولات الكبرى "الغراند سلام"، خلال مسيرته الاحترافية، بعدما تربعوا على عرش هذه الرياضة خلال السنوات الماضية، قبل أن يعتزل السويسري والإسباني، ويبقى الصربي وحيداً يصارح جيل الشباب الصاعد.

وقال جو ويلفرد تسونغا، في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، أمس السبت، إنه لم ينسَ ما حدث في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2008، حتى الآن، عندما حرمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش من اللقب، لكنه اعتبر أن الثلاثي التاريخي كان قوياً، رغم محاولاته، خاصة أنه فاز في ستة من أصل 12 مواجهة ضد فيدرر، وأربعة من أصل 10 أمام نادال، و6 من أصل 17 أمام الصربي.

وأوضح تسونغا: "بالإضافة إلى هذا الثلاثي التاريخي، لا يمكن نسيان ما كنت أقدمه أمام آندي موراي، الذي استطاع الفوز عليّ في 14 مرة من أصل 16 مباراة، لأنه تمكن من فهم كل تحركاتي، على عكس فيدرر ونادال ونوفاك في بعض الأحيان. لقد تمكن البريطاني من تحجيم قدراتي في المواجهات أمامه، لأنه كان قادراً على ردّ ضرباتي القوية، ومهما كنت أحاول فعله في اللقاء، عبر تغيير إيقاع اللعب، كان يعمل على استيعابه وفهمه، وبعدها كنت أعاني أمامه".

وختم جو ويلفرد تسونغا حديثه: "مواري أصعب منافس لعبت ضده في مسيرته، لأنه ذكي للغاية، خاصة عندما يقوم بتسديد الضربات الصحيحة، ويصد هجمات منافسه، وشعرت حينها بأنني أواجه مدرباً وليس لاعباً، بسبب التكيتك، الذي كان يتبعه، ومهما كنت أفعل أمامه، كان يجد حلولاً مثالياً حتى يتغلّب عليّ، ولا أنسى عندما أصبحت ألعب في بعض الأحيان بقوة، لكنه كان يرد عليّ بهدوء قاتل، ويمتص حماسي، وبعدها يفوز عليّ، إنه خصم ذكي وصعب ومزعج جداً".