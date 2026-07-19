تسع كرات ذهبية في النهائي.. هل يحسم يامال العاشرة؟

- النهائي في كأس العالم 2026 سيكون حاسماً في تحديد الفائز بالكرة الذهبية، حيث يتنافس ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، ولامين يامال، نجم إسبانيا، على الجائزة. - ميسي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة، ليصبح أول لاعب خارج أوروبا يحقق هذا الرقم، بعد أن لعب مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي. - لامين يامال، الذي تألق مع برشلونة، يبرز كمرشح قوي للجائزة، لكن عليه أن يبدع في النهائي ليتمكن من التفوق على ميسي.

سيكون اللقاء النهائي في كأس العالم 2026، حاسماً في صراع الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2026، ففي غياب معظم لاعبي باريس سان جيرمان، بطل أوروبا 2026، باستثناء الإسباني فابيان رويز، سيحدد مصير الجائزة من خلال النهائي، مثلما حصل في عديد المناسبات السابقة، ومنطقياً سيكون التنافس بين قائد منتخب الأرجنتين، لونيل ميسي ونجم إسبانيا لامين يامال.

وفي الواقع سيكون النهائي تاريخياً بما أن لاعبين يحضران الليلة، توجا في تسع مناسبات بالجائزة، والأبرز بطبيعة الحال قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، برصيد ثماني مناسبات سابقة، وهو رقم قياسي وسط طموحه للوصول إلى الإنجاز التاسع على الصعيد الشخصي، ليُصبح أول لاعب ينشط خارج أوروبا يحقق هذا الإنجاز، خاصة أن نسخة 2023 التي كانت آخر تتويجاته، شهدت خوضه معظم فترات الموسم في نادي باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى فريقه الحالي، إنتر ميامي الأميركي.

كما يضمّ منتخب إسبانيا في صفوفه، المتوج بجائزة 2024 رودري، الذي يقدم مستويات جيدة وهو من أفضل لاعبي هذه النسخة، ولكن لا يبدو منطقياً مرشحاً لحصد الجائزة للمرة الثانية بحكم أن عديد اللاعبين تألقواً أكثر منه، ولكن الإبداع في اللقاء الختامي قد يدخله بقوة دائرة المنافسة.

في الأثناء يلوح لامين يامال مرشحاً للتتويج بالجائزة، بما أنه تألق مع برشلونة وتميز في المباريات الأخيرة من كأس العالم، ولهذا قد يكون متوجاً في نهاية العام، ولكن عليه أن يُبدع في آخر لقاء حتى يقلب الطاولة على ليونيل ميسي والتحدي يبدو صعباً ولكن يامال أظهر قدرات عالية لحدّ الان.