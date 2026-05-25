تسريب يكشف كواليس عودة مورينيو إلى ريال مدريد

يقود المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو (63 عاماً)، قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد تقدم المفاوضات مع إدارة الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، وكان من المنتظر الإعلان عن عودة "السبيشال وان" إلى النادي الملكي بعد تجربته السابقة، في وقت قاد فيه تشابي ألونسو الفريق مع بداية الموسم، قبل أن يخلفه ألفارو أربيلوا الذي ودّع النادي الملكي مساء السبت.

وكشفت صحيفة سبورت الرومانية، الأحد، عن الراتب المنتظر لمورينيو في حال إتمام الاتفاق رسمياً مع إدارة الفريق الإسباني. إذ سيمنحه النادي الملكي راتباً سنوياً بقيمة ستة ملايين يورو، وهو تقريباً المبلغ الذي كان يحصل عليه المدرب ألونسو، كما سيضطر ريال مدريد إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع نادي بنفيكا البرتغالي حتى يكون قادراً على خوض التجربة الجديدة.

ولن يتمّ الإعلان عن الاتفاق مع المدرب البرتغالي قبل انتهاء انتخابات ريال مدريد. إذ لم يعد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز الذي اتفق سابقاً مع "السبيشال وان" صاحب القرار النهائي في النادي بعد قبول ترشح إنريكي ريكيلمي لانتخابات رئاسة النادي.

وكان مورينيو قد درّب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وفشل في قيادة الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولكنه ارتبط بعلاقة قوية مع جماهير النادي بعدما نجح في التحكم بحجرات الملابس رغم وجود نجوم كبار يتقدمهم كريستيانو رونالدو.