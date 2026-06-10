تسريب تفاصيل جوازات سفر ميسي ولاعبي المنتخب الأرجنتيني

- تسربت تفاصيل جوازات سفر لاعبي المنتخب الأرجنتيني، بما فيهم ليونيل ميسي، بسبب هفوة أمنية قبل مباراة ودية ضد أيسلندا، دون تعليق من الاتحاد الأرجنتيني أو الفيفا. - فازت الأرجنتين 3-0 أمام 88 ألف متفرج، حيث سجل ميسي هدفًا بعد عودته من إصابة، مؤكدًا جاهزيته للمونديال في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. - أصبح ميسي أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الأرجنتين بعمر 38 عامًا و11 شهرًا، متفوقًا على أنخيل لابرونا، وتستعد الأرجنتين لمواجهة الجزائر في المجموعة العاشرة.

ذكرت تقارير إعلامية أن هفوة أمنية تسببت في تسريب تفاصيل جوازات سفر جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وذلك قبل المباراة الودية الاستعدادية لكأس العالم لكرة القدم التي جرت فجر الأربعاء أمام أيسلندا وانتهت بفوز بطل العالم بنتيجة 3-0، بمن فيهم ليونيل ميسي.

وذكرت وكالة رويترز أنه كان ينبغي طمس أرقام الجوازات المدرجة في القائمة الرسمية للفريق، قبل نشرها لوسائل الإعلام والجمهور، لكنه جرى تداولها دون أي تنقيح في استاد جوردان-هير بولاية ألاباما الذي احتضن اللقاء الودي. دون أن يتم نشر أي تعليق من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا) بعد الحادثة.

وفازت الأرجنتين بالمباراة 3-0 أمام أكثر من 88 ألف متفرج، فيما احتفل ليونيل ميسي بعودته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بتسجيل هدف بعد دقيقتين فقط من مشاركته بديلاً في الشوط الثاني ليؤكد جاهزيته للمشاركة بالمونديال الذي ينطلق الخميس في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. وتعرض لاوتارو مارتينيز لعرقلة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية حاسمة من ميسي فسجلها الأخير بنجاح.

بعيدا عن الملاعب 6000 برتقالة و300 كيلوغرام من السمك مع بعثة النرويج في المونديال

ونفذ ميسي ركلة الجزاء الناتجة عنها بهدوء ليمنح فريقه التقدم بهدفين مقابل لا شيء، ويصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الأرجنتين بعمر 38 عاما و11 شهراً، متفوقاً بشهرين على أنخيل لابرونا الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق منذ عام 1957. وتبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم المنتخبين الأردني والنمساوي.

(رويترز)