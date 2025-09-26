- أوقف فيفا سبعة لاعبين ماليزيين لمدة 12 شهراً وفرض غرامة 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي بسبب استخدام وثائق مزورة في مباراة ضد فيتنام ضمن تصفيات كأس آسيا. - شملت العقوبات غرامة 2500 دولار لكل لاعب، ومنعهم من أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام، بعد شكوى حول أهلية اللاعبين المشاركين في المباراة. - أعلن الاتحاد الماليزي نيته استئناف القرار، مؤكداً على حسن النية والشفافية في التعامل مع الوثائق والإجراءات وفقاً لإرشادات فيفا.

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، سبعة لاعبين من المنتخب الماليزي لمدة 12 شهراً، وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي للعبة، بسبب استخدام وثائق مزورة، في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت لجنة الانضباط في فيفا، في بيان، إن العقوبات جاءت بعد أن قام الاتحاد الماليزي بتزوير وثائق، للسماح بمشاركة اللاعبين في الفوز على فيتنام 4-0 في يونيو/حزيران. وتحرك فيفا بعد تلقيه شكوى بشأن أهلية عدد من اللاعبين، الذين شاركوا في المباراة.

وغُرّم اللاعبون غابريال فيليبي أروشا، فاكوندو توماس غارسيس، رودريغو جوليان هولغادو، إيمانون خافيير ماتشوكا، جواو فيتور برانداو فيغيريدو، جون إيرازابال إراورغي، هيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو، مبلغ 2500 دولار لكل منهم، كما مُنعوا من أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 12 شهراً.

وفي رد فعله على العقوبات، قال الاتحاد الماليزي لكرة القدم، إنه سيستأنف القرار. وأكد الاتحاد أنه سيستخدم "جميع القنوات والإجراءات القانونية المتاحة لضمان حماية مصالح اللاعبين والمنتخب الماليزي دائماً".

وأضاف الاتحاد الماليزي "يرغب الاتحاد في تأكيد أن اللاعبين المعنيين، والاتحاد نفسه، تصرفوا بحسن نية وبشفافية كاملة طوال هذه العملية". كما شدد على أن الوثائق والإجراءات، تم التعامل معها بشفافية، وبما يتماشى مع إرشادات فيفا، مضيفاً "في الواقع، كان فيفا راجع سابقاً مؤهلات اللاعبين وقدم تأكيداً رسمياً، أنهم مؤهلون للعب مع ماليزيا". وتتصدر ماليزيا مجموعتها في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، برصيد ست نقاط من مباراتين، في انتظار أي عقوبات إضافية من فيفا.