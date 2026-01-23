تريزيغيه يمنح الأهلي فوزاً بطعم الصدارة في دوري أبطال أفريقيا

- تألق محمود حسن تريزيغيه في مباراة الأهلي ضد يانغ أفريكانز، مسجلاً هدفي الفوز في الدقيقتين 49 و75، ليقود الأهلي لصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد سبع نقاط. - رغم الفوز، لم يقدم الأهلي الأداء المتوقع، حيث ظهر تراجع في مستوى بعض اللاعبين مثل أحمد مصطفى زيزو ومروان عطية، بينما لم يتأقلم الوافد الجديد مروان عثمان بشكل كامل. - شهد الشوط الأول أداءً ضعيفاً من الأهلي، لكن تحسن الأداء في الشوط الثاني مع دخول نيتس غراديشار، وإضافة تريزيغيه الهدف الثاني من تمريرة إمام عاشور.

انفرد النادي الأهلي المصري، بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعد فوزه على يانغ أفريكانز التنزاني بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثانية، في مواجهة شهدت تألق محمود حسن تريزيغيه (31 عاماً).

وسجل تريزيغيه ثنائية الأهلي في الدقيقتين 49 و75، ليرفع الفريق الأحمر رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد يانغ أفريكانز التنزاني عند أربع نقاط في المركز الثاني، ليرد لاعب طرابزون التركي السابق على الانتقادات التي وجهت إليه، بعد مستواه المتواضع في كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت مؤخراً في المغرب. ورغم الفوز لم يقدم الأهلي العرض المنتظر منه، في ظل تراجع مستوى العديد من لاعبيه، مثل أحمد مصطفى زيزو الجناح الأيمن ومروان عطية وأليو ديانغ ثنائي الوسط، بخلاف عدم تأقلم مروان عثمان رأس الحربة الجديد، الوافد من نادي سيراميكا كليو باترا، في الميركاتو الشتوي الجاري قبل أيام قليلة.

تريزيغيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك يانغ أفريكانز#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/ISY2ZnEi8S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2026

وجاء الشوط الأول ضعيف المستوى، حيث لم يشكل الأهلي خطورة واضحة على المرمى التنزاني، رغم البدء بمثلث هجومي مكون من زيزو وتريزيغيه ومروان عثمان، بالإضافة إلى الرهان على إمام عاشور صانعاً للألعاب بنزعة هجومية واضحة. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ومن تمريرة لمحمد هاني حولها تريزيغيه إلى المرمى، أنهى الأهلي الشوط متقدماً بهدف. وفي الشوط الثاني، بدأ الفريق الأحمر بشكل أفضل، ولاحت محاولات لإمام عاشور وزيزو ومروان عثمان في أول 20 دقيقة بدون خطورة، وشارك السلوفيني نيتس غراديشار بدلاً من مروان عثمان، ونجح تريزيغيه في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75 من تمريرة مميزة لإمام عاشور، وشارك المحترف التونسي محمد علي بن رمضان وطاهر محمد بدلاً من زيزو وإمام عاشور لتنشيط الوسط، وأهدر غراديشار وتريزيغيه فرصتين للتسجيل، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على يانغ أفريكانز بهدفين من دون رد.