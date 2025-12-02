تريزيغيه: العالم شاهد قدرات قطر واليوم تعود الأنظار مع كأس العرب

- أشاد محمود حسن "تريزيغيه" بدور قطر في تعزيز الرياضة العربية عالميًا، مشيرًا إلى نجاحها في استضافة كأس العالم 2022، وتوقع أن تبرز بطولة كأس العرب 2025 قوة الكرة العربية على الساحة الدولية. - أكد تريزيغيه على أهمية المشاركة في كأس العرب، مشددًا على مسؤولية اللاعبين في تقديم أداء مميز لإسعاد المشجعين المصريين، مشيرًا إلى أن اللعب في قطر يوفر تجربة استثنائية بفضل البنية التحتية المتطورة. - بدأ تريزيغيه مسيرته الدولية مع مصر في 2014، وساهم في وصول المنتخب لنهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين، وقدم أداءً مميزًا في تصفيات كأس العالم 2026.

أشاد نجم منتخب مصر محمود حسن "تريزيغيه" بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز مكانة الرياضة العربية على الساحة العالمية، وذلك هامش إقامة بطولة كأس العرب على الملاعب المونديالية المميزة، في النسخة التي انطلقت أمس الاثنين وتستمرّ حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وقال نجم نادي الأهلي، والذي لن يكون حاضراً في هذه البطولة في تصريحات للجنة المنظمة، الثلاثاء: "إنّه شرفٌ كبيرٌ لمصر المشاركة في هذا المحفل الرياضي العريق، إذ تشكل كل مباراة فرصة لإبراز قوة المنتخب المصري. شاهد العالم قدرات قطر الاستثنائية خلال استضافة كأس العالم 2022. كان ذلك إنجازاً تاريخياً ليس لقطر فحسب، بل للمنطقة بأسرها. واليوم، تعود الأنظار مجدداً إلى الدوحة مع استضافة كأس العرب، إذ ستتصدر الكرة العربية المشهد في المنطقة على منصة عالمية".

وأضاف تريزيغيه، الذي شارك في 86 مباراة دولية وسجل 22 هدفاً بقميص المنتخب: "لا يوجد شعور يضاهي ارتداء قميص المنتخب وسط هتافات ملايين المشجعين المصريين. اللعب باسم مصر مسؤولية وشرف كبير. أنا على يقين أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد المشجعين في كأس العرب قطر 2025." وتابع: "اللعب في قطر تجربة استثنائية لأي لاعب. خوض المباريات في استادات احتضنت كأس العالم يمنح البطولة قيمة إضافية، كما أن البنية التحتية الرياضية الحديثة في قطر تشكل عاملاً أساسياً في دعم أداء اللاعبين ونجاحهم".

يشار إلى أن تريزيغيه بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر عام 2014، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في عامي 2017 و2023، كما قدّم أداءً لافتاً في تصفيات كأس العالم 2026، مسجلاً خمسة أهداف ساهمت في تأهل مصر إلى البطولة، وخاض تجارب احترافية بارزة مع أندية أوروبية، من بينها نادي أستون فيلا الإنكليزي، وكذلك في نادي الريان القطري.

