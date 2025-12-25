- فيليب تروسيه، المدرب الفرنسي الشهير، يعبر عن سعادته بتطور الكرة المغربية، مشيداً بإنجازات منتخب المغرب في كأس العالم 2022 ورغبته في رؤية "أسود الأطلس" يواصلون التألق في كأس أمم أفريقيا المقبلة. - المغرب تستضيف حالياً بطولة كأس أفريقيا، ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق اللقب القاري الثاني بعد الأول عام 1976، وسط إشادة تروسيه بالجيل الجديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا. - تروسيه، الذي قاد اليابان لتحقيق إنجازات كبيرة، يواصل متابعة تطور الكرة الأفريقية والعالمية، معبراً عن احترامه العميق لكرة القدم المغربية.

عبر المدير الفني السابق لمجموعة من المنتخبات والأندية، من بينها منتخب المغرب الأول، الفرنسي فيليب تروسيه (70 عاماً)، عن سعادته بتطور الكرة المغربية في الأعوام الأخيرة، بداية من بلوغ نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، وأشار لرغبته في مشاهدة "أسود الأطلس" يواصلون التوهج في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وتحتضن المغرب حالياً بطولة كأس أفريقيا وهي النسخة التي يراهن عليها أصحاب الأرض كثيراً، لتحقيق اللقب القاري الثاني في تاريخهم بعد الأول عام 1976. وقال تورسيه في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "أتابع الكرة الأفريقية أحيانا، وخاصة عندما تكون هناك نجاحات كبيرة، مثلما شاهدنا المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022". وأضاف: "سعدت كثيراً بتألق منتخب المغرب وبلوغه نصف نهائي المونديال، والنجاحات الأخيرة التي حققتها الكرة المغربية، ووفرة المحترفين في أوروبا، سيكون الأمر رائعاً لهم إذا فازوا بكأس أمم أفريقيا 2025".

وشدد تروسيه على احترامه العميق لكرة القدم المغربية وإعجابه بالجيل الجديد من لاعبيها، مؤكداً أنه ما زال يتابع بشغف تطور اللعبة في أفريقيا والعالم. وبدأ تروسيه رحلته التدريبية في القارة السمراء مع نادي أسيك أبيدجان من ساحل العاج، الذي قاده لتحقيق نجاحات كبيرة، قبل أن يتولى تدريب عدد من المنتخبات الأفريقية، مثل نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبوركينا فاسو، حيث ترك أثراً واضحاً بفضل أسلوبه الانضباطي وقدرته على تطوير اللاعبين المحليين.

لكن أبرز محطاته كانت مع منتخب اليابان لكرة القدم، الذي تولى تدريبه بين عامي 1998 و2002. وخلال هذه الفترة الذهبية، قاد تروسيه "محاربي الساموراي" إلى الفوز بكأس آسيا عام 2000، وبلوغ نهائي كأس القارات 2001، كما حقق إنجازاً تاريخياً بقيادته اليابان إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2002، التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية معاً. وبعد تجربته الآسيوية الناجحة، تولى تروسيه تدريب منتخب المغرب بعد فشل الأخير في التأهل إلى كأس العالم 2006، إلا أن تجربته لم تدم طويلاً، إذ رحل بعد شهرين فقط من توليه المهمة، بسبب خلافات مع الاتحاد المغربي لكرة القدم. وفي عام 2014، وقع عقداً لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي التونسي لمدة موسمين.