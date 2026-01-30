تروبين والمدربون البرتغاليون: قصة عقدة مدريدية

تحول الحارس الأوكراني أناتولي تروبين (24 عاماً)، الذي اعترف بأنه كان من مشجعي ريال مدريد خلال فترة طفولته، إلى بطل في لشبونة، بعدما سجّل هدفاً رأسياً قاتلاً في الوقت بدل الضائع في شباك النادي الملكي، أبقى به بنفيكا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتكررت القصة مجدداً، إذ نجح تروبين وللمرة الثالثة في مسيرته بدوري الأبطال في هزيمة ريال مدريد، وفي كل مرة كان ذلك بوجود مدرب برتغالي على دكة فريقه. وبحسب تقرير صحيفة موند ديبورتيفو الإسبانية، فقد وُلد تروبين في مدينة دونيتسك، حيث نشأ في أكاديمية النادي المحلي، وكانت قدوته في بداياته الحارس الهولندي، إدوين فان دير سار، إلى جانب حارس شاختار المخضرم، أندريه بياتوف. وقبل ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا بعمر 19 عاماً، وتحديداً قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، أكد تروبين للصحافيين، أنه كان في طفولته من أشد المعجبين بريال مدريد، وكان يستمتع كثيراً بطريقة لعبه.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قاد شاختار دونيتسك، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مفاجأة مدوية بالفوز على ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان بنتيجة 3-2، بعدما لعب تروبين أساسياً بين الخشبات الثلاث، إذ حل بديلاً لبياتوف، الذي اعتزل لاحقاً. وفي لقاء الإياب، عاد كاسترو ليمنح ثقته للحارس الشاب، ليكرر شاختار فوزه على ريال مدريد في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020 بنتيجة 2-0. وكانت تلك البدايات إيذاناً بولادة حارس مرمى فرض اسمه سريعاً في كرة القدم الأوروبية، قبل أن يحجز مكانه أساسياً مع منتخب أوكرانيا. وبعد خمسة أعوام، عاد تروبين لمواجهة ريال مدريد مجدداً، ولكن هذه المرة تحت ضغط استثنائي، وهو يدافع عن ألوان بنفيكا الذي انضم إليه في أغسطس/آب 2023، في مباراة كان الفريق البرتغالي مطالباً خلالها بالفوز وانتظار نتائج منافسيه من أجل الحفاظ على آماله الأوروبية.

وعند تقدم بنفيكا 3-2 في الوقت بدل الضائع، حاول تروبين إضاعة الوقت لتأمين الانتصار، من دون أن يدرك أن النتيجة لا تكفي فريقه للحضور ضمن أول 24 فريقاً في البطولة، ما دفع جماهير ملعب "دا لوز" لمطالبته بالإسراع في اللعب. وفي الدقيقة 96، حصل بنفيكا على مخالفة في منتصف ملعب ريال مدريد، ليبدأ المدرب جوزيه مورينيو ولاعبو الخط الخلفي بالصراخ مطالبين العملاق تروبين (1.99 متر) بالتقدم إلى منطقة الجزاء، لمحاولة تسجيل الهدف الرابع الضروري لخوض الملحق المؤهل.

الحارس، الذي يعترف بشوقه الدائم لثقافة بلاده ومطبخها وعائلته في أوكرانيا، قطع أكثر من 120 متراً حتى وصل إلى منطقة حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا. وجاءت العرضية المثالية، ليضع تروبين رأسه ويطلق كرة لا تُصد، أشعلت المدرجات وأدخلت لشبونة في حالة جنون. ولم يصدق تروبين ما حدث، فيما كان بنفيكا، منذ 28 يناير/كانون الثاني 2026، يحتفل بميلاد بطل جديد، هو أناتولي تروبين، الذي سجل أول هدف في مسيرته الاحترافية، ورسّخ نفسه للمرة الثالثة في دوري الأبطال بوصفه "العقدة السوداء" لريال مدريد. أما المحطة المقبلة، فستكون تصفيات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث سيقود تروبين منتخب أوكرانيا في مواجهة السويد، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة بولندا وألبانيا، في نهائي حاسم على بطاقة العبور إلى المونديال.