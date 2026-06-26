تركيا تنتصر على أميركا بثلاثية وأستراليا تخطف بطاقة التأهل

- حقق منتخب تركيا فوزاً مثيراً على منتخب أميركا بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، بفضل هدف كان أيهان في الوقت بدل الضائع. - رغم الانتصار، ودع منتخب تركيا البطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تأهلت الولايات المتحدة وأستراليا إلى دور الـ32. - شهدت المباراة أداءً قوياً من الفريقين، حيث سجل أوستون تروستي وسيباستيان برهالتر لأميركا، بينما تألق أرادا غولر وأوركون كوكتشو لتركيا.

خطف منتخب تركيا انتصارا مثيراً أمام منتخب أميركا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يُعطي منتخب أميركا منافسه التركي وقتاً طويلاً، بعدما نجح أوستون تروستي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، لكن "ذئاب الأناضول" انتفضوا بسرعة، ونجحوا عبر موهبتهم أرادا غولر من إدراك التعادل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله أوركون كوكتشو الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي منتخب تركيا أول 45 دقيقة متقدمين بهدفين مقابل هدف.

لكن منتخب أميركا عاد بقوة في الشوط الثاني، بعدما أجرى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عدداً من التغييرات على تشكيلته الأساسية، واتبع أسلوباً مغايراً في اللعب، الأمر الذي جعل النجم سيباستيان برهالتر يسجل هدف التعادل في الدقيقة 49، ليتعرض بعدها منتخب تركيا لضغط رهيب للغاية، بعدما وصلت نسبة استحواذ الولايات المتحدة إلى 57% مع حلول الدقيقة 62.

وحاول منتخب تركيا خطف الانتصار أمام الولايات المتحدة الأميركية، بفضل النجم أرادا غولر، الذي قام بإعطاء العديد من التمريرات الخطرة إلى رفاقه، ليبتسم الحظ في النهاية لـ"ذئاب الأناضول"، بعدما استطاع كان أيهان تسجيل هدف الانتصار في الوقت البدل من الضائع، وتنتهي المباراة على الفور بفوز تركيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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لكن هذه النتيجة لم تشفع لمنتخب تركيا، الذي ودع منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعدما حل في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط، فيما تأهلت الولايات المتحدة الأميركية إلى دورالـ32، عقب تربعها على عرش هذه المجموعة، برصيد ست نقاط، فيما خطفت أستراليا بطاقة التأهل، لأنها حلّت ثانياً، برصيد أربع نقاط، بعدما تعادلت سلبياً مع منتخب باراغواي (4 نقاط)، الذي سينتظر نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، حتى يصبح أفضل ثالث.