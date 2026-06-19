تركيا تمنع بث مباراة منتخبها في الساحات لهذه الأسباب

- أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارًا بمنع تركيب شاشات ضخمة في الأماكن العامة لمتابعة مباراة المنتخب التركي ضد باراغواي، بهدف تقليل الضوضاء والازدحام المروري خلال امتحانات القبول الجامعي. - يأتي القرار في ظل استعداد مئات الآلاف من الطلاب لاختبارات القبول في الجامعات، بينما تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في تركيا، مما يجعل مشاركة المنتخب في كأس العالم حدثًا رياضيًا مهمًا. - يسعى المنتخب التركي لتجنب الخروج المبكر من مونديال 2026 بعد خسارته أمام أستراليا، حيث يحتاج للفوز على باراغواي لضمان التأهل.

طالبت وزارة الداخلية في تركيا الجمعة، من جميع المحافظات، عدم السماح بتركيب شاشات ضخمة في الأماكن العامة والساحة لعرض مباراة المنتخب التركي في مواجهة باراغواي، والتي ستُلعب صباح السبت (في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة) في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2026.

وكانت السلطات في تركيا سمحت بتركيب شاشات ضخمة لمتابعة مباريات المنتخب في المونديال، ودعمهم بقوة في الساحات والأماكن العامة، إلا أن القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية، سيمنع تركيب شاشات ضخمة ومتابعة المواجهة أمام باراغواي، والسبب هو التخفيف من الضوضاء والازدحام المروري خلال امتحانات قبول الدخول إلى الجامعات.

ويأتي قرار وزارة الداخلية التركية قبل انطلاق امتحانات مؤسسات لتعليم العالي المقررة هذا الأسبوع، لتُلغي البلديات عرض مواجهة باراغواي على الشاشات العملاقة في الساحات والشوارع التركية، في وقت تهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان عدم تأثر الطلاب الذي سيتقدمون لخوض الامتحانات بطريقة سلبية من الأصوات والازدحام المروري الكبير، نتيجة تدافع المشجعين لحضور مباراة منتخب تركيا الثانية في كأس العالم 2026.

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ويتقدم سنوياً إلى اختبارات القبول في الجامعات التركية مئات آلاف الطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وفي الوقت نفسه تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في تركيا منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يجعل مشاركة المنتخب التركي في بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة عام 2002، حدثاً رياضياً كبيراً يحظى باهتمام كبير من الشعب التركي.

يذكر أن منتخب تركيا يسعى لتجنب الخروج المُبكر من مونديال 2026، إذ يتعين عليه الفوز أمام باراغواي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، وأي نتيجة غير الفوز ستعني الخروج المُبكر أو انتظار المواجهة الأخيرة أمام أميركا، لمعرفة المصير النهائي في حالة التعادل أمام باراغوي، خصوصاً مع إمكانية تأهل صاحب المركز الثالث في كل مجموعة.