ترقّب لحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد: اتفاق بشروط النادي أو الرحيل

- مفاوضات حاسمة لتجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد: تسعى إدارة النادي الملكي لإغلاق ملف تجديد عقد النجم البرازيلي قبل سنة من نهايته، وسط توقعات باجتماع حاسم اليوم لتحديد مصير اللاعب بين البقاء أو الرحيل إلى أرسنال. - تباين في الأرقام المالية: رغم الاختلافات المالية بين مطالب فينيسيوس وعرض النادي، إلا أن اللاعب يدرك قيمة ما يقدمه ريال مدريد رياضياً، مما يجعل الاتفاق وفق شروط النادي الأقرب للتحقق. - تفاؤل بموسم ناجح: استعدادات فينيسيوس للموسم الجديد مع ريال مدريد، وصفقات النادي، تعزز فرص الفريق في حصد الألقاب بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، مع احتمالية استعادة اللاعب لفرص الفوز بالكرة الذهبية.

ستكون الساعات المقبلة حاسمة في ملف تجديد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (26 عاماً) عقده مع ريال مدريد الإسباني، حيث تطمح إدارة النادي الملكي إلى إغلاق الملف نهائياً، وذلك قبل سنة من نهاية العقد الذي يربط النادي بالجناح البرازيلي. وانطلقت المفاوضات منذ عدة أشهر، دون أن يجري الاتفاق على النقاط الخلافية التي أجلت الحسم النهائي.

ويُترقب أن تجلس إدارة النادي مع نجمها، اليوم الأربعاء، وفق تأكيدات مصادر إعلامية إسبانية مختلفة، مثل صحيفة ماركا، وهو الاجتماع الذي سينتهي إلى قرار نهائي، سواء بالاتفاق على تجديد العقد رسمياً وبالتالي مواصلة اللاعب مسيرته مع عملاق الكرة العالمية، أو الاضطرار إلى الرحيل قبل غلق الميركاتو الصيفي، لأن ريال مدريد لا يبدو مستعداً لخسارة اللاعب دون تحقيق مكاسب مالية، حيث تبدو الوجهة الأقرب هي نادي أرسنال الإنكليزي، في حال فشل المفاوضات.

فينيسيوس يقترب من التمديد

وبالرغم من الحديث عن تباين كبير في الأرقام التي يُطالب بها اللاعب وكذلك العرض المالي المقدم من النادي الإسباني، فإن ذلك لا يعني أن فينيسيوس سيرحل عن "الملكي". فرغم أنه خسر المنافسة مع الفرنسي كيليان مبابي، الذي أصبح اللاعب الأكثر أهمية في الفريق، مع تألق الإنكليزي جود بيلنغهام في كأس العالم، فإن النجم البرازيلي يُدرك جيداً أن ما يوفره ريال مدريد رياضياً سيكون من الصعب أن يعثر عليه في فريق آخر، ولهذا فإن الأقرب أن يتمّ الاتفاق بناءً على شروط ريال مدريد التي تتعلق بالمكافآت المالية.

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كما أن اللاعب ظهر سعيداً وهو يستأنف التحضيرات مع النادي تحسباً للموسم الجديد، وهي معطى يقربه من الاستمرار، لا سيما أن الصفقات التي أنجزتها إدارة النادي الملكي تُثبت أن الموسم المقبل، قد يشهد عودة الفريق لحصد أهم الألقاب محلياً وأوروبياً بقيادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المتمسك باستمرار اللاعب البرازيلي مع الفريق، وقد يستعيد فينيسيوس فرص الفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنّ التوصل إلى اتفاق لن يتمّ إلا بتضحيات مالية من الطرفين قبل الإعلان الرسمي عن استمرار اللاعب.