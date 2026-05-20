- تستضيف قطر كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2026" في الدوحة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر، بمشاركة 48 منتخباً، مما يعكس استمرار الحضور القطري البارز في الرياضة العالمية. - تقام البطولة في ملاعب "أسباير زون"، حيث تتوزع المنتخبات على 12 مجموعة، ويتأهل للدور الثاني 32 منتخباً بنظام خروج المغلوب، مما يعزز المنافسة بين المواهب الكروية الصاعدة. - يحتضن استاد خليفة الدولي المباراة النهائية، محتفلاً بمرور 50 عاماً على افتتاحه، ويستمر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مما يبرز نجاحات قطر التنظيمية.

تتجه الأنظار غداً الخميس إلى مدينة زيورخ السويسرية التي تشهد سحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2026"، المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بمشاركة 48 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وتواصل دولة قطر استضافة البطولة للعام الثاني توالياً ضمن سلسلة من خمس نسخ متتالية تستضيفها حتى عام 2029، بعدما سجلت نسخة 2025 حضوراً تاريخياً باعتبارها أول بطولة لفيفا لفئة الناشئين تقام بمشاركة 48 منتخباً وفق النظام الجديد الموسع، وبالتالي، وبحسب بيان فيفا، "من المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة منافسة قوية بين أبرز المواهب الكروية الصاعدة، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالبطولة التي تمثل منصة لاكتشاف نجوم المستقبل".

وتقام منافسات البطولة في ملاعب مجمع "أسباير زون"، الذي يُعتبر مركزاً حيوياً للفعاليات الرياضية والجماهيرية، بعدما أثبت جاهزيته التنظيمية خلال النسخة الماضية، حيث ستوزع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة تضمّ كلّ منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كلّ مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب بدءاً من دور الـ32.

كرة عالمية أنيسيو كابرال.. حكاية بطل نهائي مونديال الناشئين العاشق لرونالدو

ويحتضن لاحقاً استاد خليفة الدولي، الذي يحتفل بمرور 50 عاماً على افتتاحه في سنة 1975، مباراة النهائي على غرار النسخة الماضية التي عرفت تتويج منتخب البرتغال على حساب نظيره النمساوي بهدفٍ نظيف بحضور جماهيري كبير وصل إلى 38,901 متفرج، مع الإشارة إلى أنّ هذا الاستاد العريق احتضن العديد من المواجهات الكبرى على غرار كأس العالم 2022، ومؤخراً نهائي كأس الأمير بين الغرافة ونظيره السد.

وتعكس استضافة البطولة استمرار الحضور القطري البارز على خريطة الرياضة العالمية، في ظل النجاحات التنظيمية المتواصلة التي حققتها الدولة في استضافة كبريات البطولات الدولية، وتطلعها لتقديم نسخة استثنائية تسلط الضوء على أبرز المواهب الكروية الواعدة حول العالم.