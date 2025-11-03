ترقب عربي لقرعة دور مجموعات دوري الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية

- تترقب الأندية العربية قرعة الاتحاد الأفريقي لتحديد مجموعات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026، بمشاركة 16 فريقاً في دوري الأبطال، منها ثمانية أندية عربية مثل الأهلي المصري والترجي التونسي. - سيطرت الأندية العربية على دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة، حيث توجت باللقب في آخر ثماني نسخ، وتسعى لتجنب المواجهات المباشرة في المجموعات لزيادة فرص التأهل. - تشارك أندية عربية كبيرة في كأس الكونفيدرالية مثل الزمالك والوداد، مما يفتح المجال لمواجهات قوية في دور المجموعات.

تترقب الأندية العربية قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتحديد مجموعات الدور ثمن النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026، والمقررة إقامتها، اليوم الاثنين، في جنوب أفريقيا.

وينال سباق دوري أبطال أفريقيا نصيب الأسد من الاهتمام، نظراً لقوة الأندية المشاركة، إذ تأهل إلى الدور ثمن النهائي 16 فريقاً، من بينها ثمانية أندية عربية، أي نصف الفرق المشاركة في المجموعات، هي الأهلي (الأكثر تتويجاً) وبيراميدز (حامل اللقب وسوبر القارة) من مصر، والترجي التونسي، والمولودية وشبيبة القبائل من الجزائر، والجيش الملكي ونهضة بركان من المغرب، والهلال من السودان، إضافة إلى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (وصيف النسخة الماضية)، وسيمبا التنزاني، ومعه مواطنه يانغ أفريكانز، بجانب بترو أتلتيكو الأنغولي، وريفرز يونايتد النيجيري، وسانت لوبوبو الكونغولي، وباور ديناموز الزامبي، واستاد مالي.

وحسمت أندية عربية وجودها في المستوى الأول، وهي الأهلي المصري (12 لقباً)، والترجي التونسي البطل خمس مرات من قبل كان آخرها عام 2019، ونهضة بركان المغربي، ومعها صن داونز الجنوب أفريقي، ويوجد في المستوى الثاني بيراميدز المصري، والهلال السوداني، وسيمبا ويانغ أفريكانز التنزانيان، كما وقع ناديان عربيان في المستوى الثالث، وهما مولودية الجزائر والجيش الملكي، ومعهما بيترو أتليتكو وريفرز يونايتد.

وتتشابك أوراق الأندية العربية، إذ يأمل ممثلا الكرة المصرية، الأهلي وبيراميدز، تجنب الوقوع في مجموعة واحدة، وتأجيل أية مواجهة مباشرة بينهما إلى الأدوار الاقصائية فيما بعد لزيادة احتمالات العبور للدور ربع النهائي، كما يترقب مولودية الجزائر الحصول على مجموعة متوازنة، والابتعاد عن دائرة الصدام مع الأندية العربية، خاصة بعدما عانى المولودية في الموسم الماضي من التأهل الصعب للدور ربع النهائي، في ظل وجود منافس عربي، هو الهلال السوداني، فيما يبحث شبيبة القبائل، الذي جاء في المستوى الرابع مع استاد مالي وباور ديناموز وسانت لوبوبو، عن ظهور مميز، يواصل به نتائجه الطيبة في النسخة الجارية بعد عودته للمشاركة، تحت قيادة مديره الفني الألماني، جوزيف زينباور، وتحقيق الانتصار في كل مبارياته بالدورين الأول والثاني، ولكن هناك إمكانية أن يقع الأهلي المصري مع مواطنه بيراميدز، أو الهلال السوداني من المستوى الثاني، إلى جانب أي من الجيش الملكي والمولودية في الستوى الثالث، أو شبيبة القبائل في المستوى الرابع، وهو أمر قد يحدث أيضاً مع الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي.

وتحول دوري أبطال أفريقيا إلى بطولة عربية خالصة في آخر ثماني نسخ، وتحديداً بين عامي 2017 و2025، بعدما سيطرت الأندية العربية على التتويج، وحصد اللقب، بداية من الوداد المغربي بطل 2017، والترجي التونسي بطل 2018 و2019، ثم الأهلي المصري بطل 2020 و2021، والوداد المغربي بطل 2022، والأهلي المصري 2023 و2024، قبل أن يحصد بيراميدز المصري أيضاً اللقب في 2025 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في الدور النهائي، ويعود آخر تتويج لنادٍ من خارج الأندية العربية بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا إلى نسخة 2016، حينما توج صن داونز بطل جنوب أفريقيا بكأس البطولة على حساب الزمالك المصري.

وينتظر نادي البوليس الكيني نتيجة الطعن على تأهل الهلال السوداني، بسبب مزاعم حول مشاركة لاعبين أجانب، رغم عدم صحة قيدهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، الذي طعن على تأهل ممثل الكونغو الديمقراطية، سانت لوبوبو، بسبب وجود الكونغولي غاي بوكاسا ميساكابو كمدير فني، رغم إيقافه ست مباريات.

وتشهد كأس الكونفيدرالية الأفريقية مشاركة عربية مميزة لأندية كبيرة غابت عن دوري أبطال أفريقيا، وسط توقعات بمتابعة نسخة من أقوى نسخ الكونفيدرالية السنوات الأخيرة، بحضور ستة أندية من إجمالي 16 نادياً، هي الزمالك (بطل الكأس مرتين)، ومعه المصري البورسعيدي من مصر، وكذلك شباب بلوزداد واتحاد العاصمة بطل نسخة 2023 من الجزائر، والوداد المرشح الكبير لصناعة الحدث، إلى جانب مواطنه أولمبيك أسفي من المغرب.

وقد تكون هناك مواجهات عربية في دور المجموعات، بعدما حجز الرباعي العربي: الزمالك وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة والوداد، المستوى الأول لتصنيف الأندية، فيما جاء في المستوى الثاني المصري البورسعيدي، إلى جانب ستيلينبوش الجنوب أفريقي ودغوليبا المالي ومانياما الكونغولي، فيما يضم المستوى الثالث كلاً من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وعزام يونايتد التنزاني وأوتوهو الكونغولي وزيسكو الزامبي، بينما يضم المستوى الرابع والأخير فريقاً عربياً، هو أولمبيك أسفي المغربي، إلى جانب سان بيدرو العاجي وسينغيدا التنزاني ونيروبي الكيني.