ترقب عربي لإعلان جوائز الأفضل في أفريقيا

- يتنافس محمد صلاح وأشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، حيث قاد صلاح منتخب مصر للتأهل لكأس العالم وفاز بالدوري الإنجليزي، بينما حقق حكيمي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. - تاريخيًا، حصل عشرة لاعبين عرب على 11 كرة ذهبية، ويسعى صلاح للفوز بالكرة الذهبية الثالثة، بينما يأمل حكيمي في الفوز بها لأول مرة. - تتنافس أسماء أخرى على جوائز مختلفة، مثل جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، مما يضيف إثارة لحفل توزيع الجوائز.

يترقب الجميع الإعلان عن جوائز الأفضل التي يعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لعام 2025 في المغرب، اليوم الأربعاء، إذ يتنافس ثنائي عربي على الكرة الذهبية من بين القائمة النهائية التي تضم ثلاثة نجوم، وهم قائد منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (33 عاماً)، وقائد منتخب المغرب ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي (27 عاماً)، رفقة هداف غلطة سراي التركي، النيجيري فيكتور أوسيمين (26 عاماً)، ولن يكون السباق سهلاً بين الثلاثي.

ونجح محمد صلاح في تقديم موسم تاريخي بمسيرته الكروية، إذ قاد منتخب مصر إلى التأهل لبطولة كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخ "الفراعنة"، وكان الهداف الأول لمصر في التصفيات برصيد تسعة أهداف، وقيادته فريق ليفربول للفوز ببطولة الدوري الإنكليزي (البريمييرليغ)، وحصوله على كل جوائز كرة القدم الأفريقية، من أفضل لاعب في موسم 2024-2025، إلى التتويج هدافاً للبطولة، إضافة لتصدره عرش أفضل هداف أفريقي وعربي في تاريخ "البريمييرليغ" على الإطلاق.

وبدوره، نجح أشرف حكيمي في تحقيق موسم تاريخي بمسيرته، إذ ساهم في حصد منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، وكان نجم "أسود الأطلس" الأول، بالإضافة إلى تألقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وحصوله على لقب بطل دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، إلى جانب أكبر الألقاب الفرنسية من الدوري إلى الكأس والسوبر في موسم واحد.

وتبدو فرص محمد صلاح وأشرف حكيمي الأكبر، بعدما حضرا عن نجوم أفريقيا في قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم خلال استفتاء "البالون دور"، وكذلك في استفتاء "ذا بيست"، ونال محمد صلاح لقب أفضل لاعبي أفريقيا مرتين من قبل عامي 2017 و2018، ويسعى لإضافة الكرة الذهبية الثالثة في مسيرته الكروية وكسر سنوات عجاف غابت خلالها الجائزة عنه، رغم ترشحه للكرة الذهبية ولقب أفضل لاعبي العالم، فيما يأمل أشرف حكيمي في الحصول على الكرة الذهبية ولقب أفضل لاعبي القارة لأول مرة في مسيرته الكروية بشكل عام، بعدما نافس عليها في السنوات الأخيرة.

ويملك المرشح الثالث، النيجيري فيكتور أوسيمين، لقب أفضل لاعبي القارة مرة واحدة في مسيرته، بعدما نال الكرة الذهبية عام 2023، ولكنه لم يحقق أي إنجازات مع نيجيريا في عام 2025، وفشل في التأهل إلى كأس العالم رسمياً، ويخوض حالياً موسمه الثاني مع ناديه التركي. وظهرت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1970 عبر مجلة "فرانس فوتبول"، قبل أن تتشارك مع "كاف" في تقديم الجائزة مع بداية التسعينيات، ثم أصبحت الجائزة مقدمة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتشير سجلات التاريخ إلى نجاح عشرة لاعبين عرب في الحصول على 11 كرة ذهبية، وهم المغربي أحمد فراس عام 1975، والتونسي طارق ذياب عام 1977، والجزائري لخضر بلومي عام 1981، والمصري محمود الخطيب عام 1983، والمغربي محمد التيمومي عام 1985، ومواطنه بادو الزاكي عام 1986، والجزائري رابح ماجر عام 1987، ومصطفى حجي عام 1998، والجزائري رياض محرز عام 2016، وأخيراً المصري محمد صلاح عامي 2017 و2018.

ويعد الكاميروني صامويل إيتو والعاجي يايا توريه الأكثر حصداً للكرة الذهبية وجائزة الأفضل في أفريقيا، برصيد أربع كرات ذهبية لكل منهما، ونال الليبيري جورج واياه والغاني عبيدي بيليه الكرة الذهبية ولقب أفضل لاعبي أفريقيا ثلاث مرات لكل منهما، كما أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ومعه الكاميروني روجيه ميلا والعاجي ديديه دروغبا والسنغالي ساديو ماني أبرز من نالوا جائزة أفضل لاعبي أفريقيا مرتين من قبل.

وبعيداً عن جوائز الأفضل بين لاعبي أفريقيا، تتجه الأنظار صوب جوائز أخرى يُنتظر الكشف عنها بعد إعلان القوائم المختصرة التي تضم ثلاثة مرشحين في كل جائزة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا الثنائي المغربي: هداف نهضة بركان أسامة المليوي، ومدافع بيراميدز المصري محمد الشيبي، إلى جانب زميله في الفريق الكونغولي فيستون مايلي، هداف بطل دوري أبطال أفريقيا.